Res d'oblidar-se del futur

Amb opcions encara en la lliga, és lògic que la majoria dels esforços del club se centrin en aquesta competició. Malgrat l'eliminació europea, la temporada no s'ha acabat per al Barça, ja que si diumenge guanya al Santiago Bernabéu tindria al seu abast la repetició del doblet assolit la temporada passada. Els blaugrana no depenen d'ells mateixos però posarien moltíssima pressió al Real Madrid, que, a més a més, tindrà el desgast d'estar viu encara en la Champions.

Que es visqui en el present, però, no vol dir pas que el Barça pugui oblidar-se del futur. De fet, l'eliminació d'Europa per segon any consecutiu en els quarts de final i la manera com s'ha produït obliga a una certa reflexió per part dels màxims responsables esportius del club. L'equip ja no és tan dominador com en els últims anys i es detecta un deteriorament progressiu de l'equip titular. No deixa de ser simptomàtic que 9 dels 11 jugadors que van guanyar la final de Berlín repetissin com a titulars, dimecres, al Camp Nou (Sergi Roberto i Umtiti eren els nous), mentre que a la Juventus només ho van fer Buffon i Bonucci... L'estiu passat, el Barça va fer un gran esforç econòmic –més de 120 milions d'euros– per renovar la plantilla, però els fitxatges no han respost a l'exigència d'aquest equip i amb prou feines han tingut incidència en la màxima competició europea i també en la lliga. Només Samuel Umtiti ha estat capaç de pispar la titularitat a Mascherano. Ni André Gomes, ni Digne, ni Denis Suárez ni Paco Alcácer han complert amb les expectatives. El tan elogiat fons d'armari del qual presumia Luis Enrique a l'estiu ha fracassat. Les rotacions, necessàries, han provocat que l'equip perdi fiabilitat i el teòric equip titular continua guanyant en la majoria de partits de lliga però cada cop li costa més, com és lògic. L'equip que va guanyar el triplet és dos anys més vell i alguns jugadors claus com ara Iniesta o Busquets han tingut problemes físics, i a altres com Rakitic els ha costat agafar el ritme. I els que haurien d'anar entrant en l'onze inicial no han donat el rendiment que s'esperava. Els suplents han aportat molt menys que els titulars.

Veient com s'ha desenvolupat aquesta temporada i la resposta dels nouvinguts, és probable que la direcció esportiva es plantegi fer algun fitxatge més a l'estiu dels que estaven previstos. No és fer foc nou però sí aprofundir en els canvis. En la planificació inicial es contemplaven només dues incorporacions: la d'un lateral dret contrastat –es vol un especialista– i un migcampista amb domini del joc posicional i gol. Ara, però, no és descartable l'arribada d'un altre central ni tampoc la d'un extrem. De fet, el secretari tècnic del primer equip, Robert Fernández, va reconèixer després del partit contra la Real Sociedad que era molt probable que recuperessin Gerard Deulofeu, que està jugant bé al Milan. El club blaugrana ha de pagar 12 milions d'euros per fer-lo tornar a casa i convèncer-lo perquè ho faci tal com va quedar estipulat en el contracte. Tenint en compte les paraules de Robert, és força probable que aquest pas ja estigui fet.

L'arribada de més jugadors també obligarà que la llista de baixes sigui més àmplia. Hi ha força jugadors pels quals s'escoltaran ofertes i aquest estiu és més necessari que mai fer caixa, perquè per fitxar André Gomes ja es van utilitzar 30 milions d'euros de la 2017/2018 dels 60 que el Barça té cada estiu per invertir. Un d'els que podria deixar força diners a la caixa és Arda Turan, amb cartell a la Xina i que ha anat clarament de més a menys en el seu rendiment durant aquest exercici. Tampoc s'ha de descartar l'adeu d'alguna vaca sagrada, com podria ser la de Mascherano, que ja no és titular indiscutible.

Decidir ja l'entrenador