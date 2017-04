Penúltim graó cap a la glòria

El gran moment esperat pel Barça juvenil a Europa ha arribat. Després d'una fase de grups gairebé impecable i de superar el Dortmund i el Porto al Miniestadi, en els vuitens de final i els quarts respectivament, segellant així l'accés a la final a quatre de Nyon, el conjunt de Gabri buscarà avui contra el Salzburg al Colovray Stadium de Nyon (a les 13 h, en directe per BeIN Sports) el passi a la final de la Youth League. Si hi arribessin, els blaugrana s'enfrontarien dilluns que ve (17 h) al vencedor de l'altra semifinal, que disputen també avui (17 h) el Benfica i el Real Madrid.

El Barça, liderat aleshores per jugadors com Kaptoum, Munir o Adama, ja va ser el campió de la primera edició d'aquesta competició, l'any 2014 –l'únic altre equip que ha aconseguit aixecar el trofeu Lennart Johansson ha estat el Chelsea, vencedor les dues últimes temporades– i enguany busca tornar a tastar la glòria. Abans de pujar a l'últim graó, però, els blaugrana s'hauran de desfer avui d'un equip que Gabri considera “un grup amb un gran potencial i el gran tapat d'aquesta fase final”, a la qual ha accedit després d'eliminar el Manchester City, el PSG i l'Atlético de Madrid. El tècnic blaugrana també va definir els austríacs com “un equip especial, que és molt treballador, complet i compensat i que pressiona molt, però on acaben decidint les individualitats que té en atac”. El de Sallent, però, confia al cent per cent en les armes pròpies i “en el futbol associatiu” que caracteritza els blaugrana i que fa que “les individualitats estiguin al servei del bloc”. També apunta com un factor que pot ser decisiu el moment en què arriba l'equip a la cita, amb tota la plantilla disponible, tret del porter Josep, i després de guanyar el títol de lliga encara no fa ni un mes: “Hem seguit competint, però això ens ha permès preparar aquest partit a consciència durant aquestes tres darreres setmanes i alliberar-nos. Tenim un grup molt madur i ho ha demostrat al llarg de les eliminatòries que hem anat disputant. Sabem gestionar molt bé les emocions i aquest cop no serà cap excepció.” En aquest sentit, i interrogat sobre els jugadors que en les últimes setmanes han anat debutant i entrant en les convocatòries amb el filial, com Mboula, Sergi Puig, Cucu o Abel Ruiz, Gabri no es mostra amoïnat perquè això els pugui arribar a descentrar, i assegura: “Els jugadors saben quina és la seva situació i estan encantats de venir amb nosaltres.” També recorda que “el club va guanyar la primera Youth League, ara en vol més i tothom li dona molta importància”.

El repte s'ho val, i així ho destacava també un dels destacats de la plantilla, com és Sergi Puig, l'habitual sota pals en la Youth League, i que recorda que “és la competició més important” que mai ha disputat. També Lee reconeix que “hi ha una mica de nervis” i destaca la “il·lusió” de lluitar pel títol.

La plantilla no és aliena a la possibilitat d'haver d'enfrontar-se a l'etern rival en una hipotètica final, que com reconeix Cucu “sempre és emocionant”, però tothom està molt conscienciat que abans toca pensar en el Salzburg, del qual tenen ben identificades les principals amenaces. “És un equip molt dur i a dalt té jugadors ràpids i determinants”, assenyala el mateix Cucu. L'ambició dels blaugrana, però, és màxima i així ho manifesta Jordi Mboula, el gran referent atacant d'aquest equip: “Estem amb moltes ganes de guanyar el títol, es tracta d'una competició que ens exigeix molt.”