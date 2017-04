Tridents escapçats?

El trident blaugrana contra la BBC blanca. Aquest és un dels grans atractius del clàssic, però el de demà té molts números de quedar mutilat. D'una banda, Neymar està sancionat, però el Barça ha decidit arriscar fort en l'estratègia jurídica per obtenir la suspensió cautelar del càstig per part del Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD). De l'altra, l'estat físic de Gareth Bale continua plantejant dubtes, sobretot pel risc de poder tenir una recaiguda després de perdre's els dos últims compromisos a causa d'un edema al soli de la cama dreta. Tot plegat per mantenir una dosi de misteri en les hores prèvies a la gran cita al Bernabéu, on els de Luis Enrique es jugaran mantenir vives les expectatives al títol de lliga.

Precisament, la transcendència del duel ha propiciat que el Barça esgoti al màxim les opcions de poder disposar de Neymar fins al punt d'albirar-se un enrenou jurídic. Després que dijous el Comitè d'Apel·lació de la RFEF desestimés un primer recurs, el club va recórrer ahir al TAD, però no amb la suficient celeritat com perquè el tribunal tractés el cas en la reunió que celebra cada divendres al matí. Tot i això, l'escrit que el departament jurídic del Barça va presentar després de consultar la normativa amb la federació sí que entra en els 15 dies de termini reglamentari.

Precisament la demora d'ahir a l'hora de presentar el recurs al TAD es va interpretar com un moviment tàctic del Barça aprofitant dues normatives contradictòries. D'una banda, el reglament disciplinari de la federació estableix que les sancions són d'execució immediata, mentre que la recent llei 39/2015 reflecteix que només seran resolutives quan ja no hi hagi cap recurs. Per tant, Neymar podria estar emparat per jugar si el TAD no es pronuncia abans del clàssic, però la manca de precedents, així com les diverses interpretacions jurídiques, comporten el risc d'un futur càstig per alineació indeguda del brasiler. La situació, per tant, obliga el Barça a actuar amb prudència i a estar atent per si avui hi ha una reunió d'urgència del TAD per definir el cas, ja sigui per donar la cautelar al brasiler o pe ratificar la sanció. En aquest sentit, la primera reacció d'aquest tribunal en conèixer que el Barça havia presentat recurs però ja amb la reunió d'ahir resolta va ser la de descartar una nova trobada durant el cap de setmana.

Pel que fa a Bale, el dubte no és si entrarà en la convocatòria per al clàssic sinó en el paper que hi pot tenir. Des de dijous que el davanter gal·lès s'exercita amb el grup per tal d'arribar al clàssic amb sensacions prou positives. Tot i això, es tem que la reaparició pugui ser precipitada i tingui el cost d'una recaiguda.

Bale s'ha perdut els últims dos partits del Madrid –contra l'Sporting i el Bayern, coincidint amb la tornada de quarts de la Champions– a causa d'un edema al soli. Una contusió propera a la lesió que va tenir al turmell dret i que el va mantenir tres mesos de baixa, entre el desembre i el febrer, després de passar per la sala d'operacions. Però el davanter no es vol perdre el clàssic, mentre que, segons destaquen diversos mitjans de Madrid, la posició tant de Zenedine Zidane com dels serveis mèdics del Madrid va més encaminada a no arriscar en vista de l'historial de lesions del gal·lès. En aquest sentit, el tècnic blanc disposa de diversos recanvis de garanties per a Bale; és el gas de jugadors com ara Lucas Vázquez, Isco o Asensio.