“No ens serveix cap resultat que no sigui la victòria”

“Aquest cop sí que és un clàssic que pot sentenciar gairebé la lliga o deixar-la molt oberta.” El mateix Luis Enrique va subratllar ahir en la roda de premsa prèvia a la visita d'avui al Santiago Bernabéu la transcendència que tindrà el resultat a l'hora de mantenir vives les esperances blaugrana de pispar el títol al Madrid: “No ens serveix cap altre resultat que no sigui la victòria.” Clar i català.

“Per la proximitat del final del campionat, aquesta és una jornada decisiva”, va evidenciar l'asturià, que va qualificar el matx de final. “No hi ha dubte. A nosaltres només ens serveix com a resultat clau la victòria. Després del partit ja veurem el resultat i si de veritat la lliga està tancada, tot i que no hi ha cap equip del món doni per perdut un campionat fins que no sigui de manera matemàtica. Nosaltres no ho farem”, va afegir.

A Luis Enrique se'l va veure serè tot i la proximitat de la gran cita, que arriba quatre dies després de l'eliminació de la Champions contra la Juventus. “Perdre possibilitats de guanyar títols és una mala notícia, però cal acceptar-ho, i qualsevol futbolista professional sap afrontar aquestes situacions”, va assenyalar el tècnic. En aquest sentit, considera que la visita al Bernabéu suposa un motivació per refer-se del cop: “Em prenc com un estímul perfecte el fet de poder empatar a punts amb el Madrid i jugar en un dia tan especial per als catalans com Sant Jordi. No hi ha millor escenari per a un culer que anar al Bernabéu i obtenir la victòria.”

Un element que avala la confiança a l'hora d'obtenir els tres punts del Bernabéu són els precedents positius dels darrers anys, com també va recordar l'entrenador blaugrana: “Allà hem fet bones actuacions, i no veig motiu per no donar el nivell. A l'inrevés, és un estímul perfecte.”

A l'hora de plantejar el duel, va assenyalar que l'objectiu del Barça serà “ser fidel” a la seva manera de jugar, així com ser molt efectius de cara a porteria. “Que no es vegin les virtuts del rival, que en són moltes, sinó les nostres”, va afegir. En aquest context, Luis Enrique va explicar que “és el moment perquè aparegui en plenitud el Barça i les seves individualitats”. “No cal centrar-se en un jugador en concret”, va afegir quan se li va preguntar sobre quin paper pot tenir Leo Messi en el clàssic d'aquest vespre.

També se li va preguntar pel perill que suposa el joc aeri del Madrid. “És clar que és important que no es vegin aquestes virtuts”, va apreciar, però prefereix centrar-se en el fet que sorgeixin les capacitats dels seus jugadors: “El que em preocupa és que es vegin les nostres virtuts i no les del Madrid.” Luis Enrique no es va voler definir sobre si prefereix que jugui Gareth Bale o bé que el gal·lès sigui rellevat per Isco: “Imagina't que tingués una preferència i la digués”, va respondre amb un to sorneguer.