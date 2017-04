“No és decisiu, faltaran sis finals”

Zinedine Zidane no vol ni sentir a parlar de favoritismes en el clàssic d'aquest vespre malgrat la dinàmica d'un equip i altre, i està convençut que el Barça no acusarà la decepció de quedar fora de la Champions aquesta setmana. “Si pensem que els pesarà, ens equivocarem. És un equip molt bo que ha demostrat moltes coses al llarg de la temporada i no tindrà pressió per jugar al Bernabéu”, va dir l'entrenador del Madrid en roda de premsa, igual que va assegurar que els seus jugadors no arribaran “confiats” després de plantar-se a les semifinals europees: “Juguem contra un equip que ens pot crear problemes en qualsevol moment.” Per aquest motiu, no veu el seu equip com el principal candidat a aconseguir el triomf: “Haurem de jugar, lluitar i treballar molt per guanyar, no som favorits. Potser hi ha gent que ho pensa, però nosaltres, no.” El tècnic francès, a més, no creu que sigui un partit decisiu per a la lliga, sinó “un més”. “Passi el que passi, encara ens faltaran sis finals”, va dir Zidane, que no se sent pressionat per haver de guanyar: “La pressió hi és sempre, però no és dolenta. Hem de saber jugar el partit tots junts: jugadors, tècnics i afició. Donarem el màxim de nosaltres per aconseguir la victòria.” “Juguem a casa nostra i intentarem guanyar amb la nostra gent”, va sentenciar.