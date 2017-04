Amics i enemics

“A Piqué i a mi ens agrada llançar-nos alguna pulla de tant en tant.” Més sincer, impossible. Això és el que va dir Sergio Ramos fa poc més d'un mes, en la concentració de la selecció espanyola. I no cal que ho juri, el capità blanc, perquè aquesta temporada, les declaracions de Ramos sobre Piqué i de Piqué sobre Ramos han estat una constant.

Són dos dels futbolistes més importants dels seus respectius equips, i dos dels que fan més soroll fora del terreny de joc. Piqué és el soci culer de tota la vida, antimadridista declarat, el nen trapella que no se'n calla ni una, però que sap molt bé el que es diu. Ramos és el capità que intenta posar seny i que, si ho creu necessari, es veu capaç de posar a lloc fins i tot el més rebel. A més, són dos dels millors centrals del món de l'última dècada i de l'actualitat, i es coneixen a la perfecció perquè, a la selecció espanyola, formen la parella de centrals més solvent. Piqué i Ramos són icones del Barça i el Madrid, i són idolatrats pels seus i odiats pels rivals. I això ho sap molt bé el blaugrana, que més val que demà no esperi la millor rebuda del Bernabéu. Les declaracions del català, que va assegurar que no li agraden els valors del Real Madrid i que a la llotja de l'estadi blanc “es mouen els fils” de l'Estat espanyol no va agradar a l'afició madridista, que aquest vespre el rebrà amb la xiulada més sonora possible. Ramos no va trigar a respondre i a defensar el seu club, com ho va fer a finals de la temporada passada.

En aquella ocasió, Piqué va assegurar que Álvaro Arbeloa no era el seu amic sinó “un cono-cido”, fent broma del menyspreu amb què molta gent es referia a l'exmadridista, i allò no va agradar gens a Ramos. “Li demano que respecti els companys de professió i de selecció”, va dir Ramos en aquella ocasió, tenint en compte que poques setmanes després es trobarien en la concentració de la selecció espanyola per disputar l'Eurocopa. A França, cap problema, i entesa total dins el camp. Vestint samarretes diferents, la cosa canvia, tot i que segueixin les “pedretes” que tant els agrada llançar-se. “Quan tot està tranquil, ell necessita moviment”, diu Ramos sobre Piqué, de qui també ha dit en alguna ocasió que “no el canviarem amb 30 anys que té”. I recomana: “Gaudiu-ne com a futbolista perquè és un central boníssim.” Avui, tornaran a ser enemics. Com a mínim, dins el camp.