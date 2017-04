Diada de lliga

La diada de la lliga ja ha arribat, i sense tercera via possible en l'horitzó. Perquè si el Barça vol continuar aspirant a guanyar el campionat de la regularitat, avui (20.45 h, Movistar Partidazo) ha de sortir victoriós del Santiago Bernabéu, el cau del drac més ferotge, un Real Madrid que viu envoltat de roses sense espines després de superar el Bayern de Munic en els quarts de final de la lliga de campions, i és conscient que aquesta nit pot vèncer oficiosament la lliga i infligir un cop duríssim a l'etern rival, que amb més d'un mes de temporada encara per disputar-se només aspiraria a alçar la copa del Rei. El clàssic d'avui, doncs, és una final anticipada de lliga, en territori hostil i amb el Barça entre les cordes, una situació aparentment dramàtica que es pot convertir en idíl·lica si els blaugrana es posen la disfressa de sant Jordi i assesten un bon cop al drac, una estocada que en cap cas seria definitiva, ja que el Real Madrid seguiria depenent d'ell mateix per guanyar el títol, però que podria fer baixar del núvol els de Zidane, que darrerament estan patint molt per guanyar els enfrontaments de lliga, com es va certificar, sense anar més lluny, contra l'Sporting en la darrera jornada

I és clar, tractant-se d'un clàssic tan transcendental, tot fa indicar que Luis Enrique tornarà a apostar per un 4-3-3, i amb l'onze de gala, amb els únics dubtes de si l'acompanyant de Piqué a l'eix defensiu serà Umtiti o Mascherano i, sobretot, de Neymar, que malgrat la indefinició oficial del TAD molt probablement no jugarà el partit. En aquest cas, s'haurà de veure si el tècnic asturià aposta per situar a l'extrem Paco Alcácer, com ja va fer en el partit contra la Real Sociedad de la darrera jornada o si, per contra, mira de reforçar el joc de combinació amb Arda Turan o André Gomes. Qui no es perdrà la cita, és clar, és Leo Messi, autor de vint-i-un gols contra el Real Madrid –dotze al Bernabéu–, i que encadena sis clàssics sense marcar. L'al·licient, doncs, encara és més gran per a l'astre argentí, que es troba a només dues dianes d'assolir la màgica xifra dels cinc-cents gols com a jugador del FC Barcelona.

Incògnita ‘galàctica'