El Barça manté la pugna per Neymar

El Barça viatjarà aquest matí cap a Madrid i, en l'expedició, també hi serà Neymar, segons va avançar ahir a la tarda el vicepresident esportiu, Jordi Mestre, en declaracions recollides per diversos mitjans. I és que el club blaugrana manté la pugna jurídica perquè el brasiler pugui aparèixer en l'alineació per al clàssic d'avui en interpretar que la llei ho permetria després d'haver interposat al Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) un recurs amb relació a la sanció que arrossega el jugador i que no es va resoldre en la reunió formal de divendres. Ahir els intents per celebrar una reunió d'urgència no van fructificar, però sí que hi va haver una resposta difosa pel president d'aquest tribunal, Enrique Arnaldo. En el seu escrit exposa que la sanció “és d'execució immediata” a excepció de si es té la cautelar. Per tant, el risc de poder incórrer en alineació indeguda és palpable en vista a aquesta interpretació i suposa un fre a l'hora de fer jugar Neymar. El Barça, però, no compateix les tesis de l'escrit. De fet, considera que es tracta d'una nota del president del TAD, no pas del tribunal, sense valor jurídic. En aquest context, reclama que el tribunal es reuneixi per dictar una resolució del recurs, ja sigui per atorgar la cautelar al brasiler o per confirmar la sanció.

Aquest posició va quedar detallada en el comunicat oficial que va emetre el club ahir a la tarda com a resposta de l'escrit del president del TAD. En aquesta nota el club explica que va interposar el recurs per Neymar divendres a les 16.08 h. Llavors la reunió ja havia finalitzat, però es puntualitza que s'estava “dins els terminis establerts a les normes reguladores corresponents”. “A més, el TAD mai va notificar al club l'horari fixat per a la seva reunió”, hi afegeix el comunicat de l'entitat blaugrana. També s'expressa la sorpresa pel fet que el president del TAD, “prescindint de totes las formalitats procedimentals previstes en les normatives, es permeti donar una opinió sobre la conveniència de decretar, o no, una mesura cautelar”.

La nota oficial del Barça sol·licita que, a pesar del que manifesta el president del TAD, aquest organisme “dicti una resolució i que, en el cas que aquesta confirmi la sanció del jugador, atorgui subsidiàriament la suspensió cautelar.”

“Per tot plegat, el FC Barcelona continua esperant la resolució del TAD al recurs presentat, donant per fet que el president d'aquest organisme jurisdiccional no participarà en la deliberació per no predisposar la reunió amb les seves opinions ja expressades públicament”, conclou el comunicat.

Visió de Luis Enrique