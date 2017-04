Neymar no va viatjar a Madrid

Tot i que el vicepresident esportiu del Barça, Jordi Mestre, va assegurar dissabte que Neymar viatjaria ahir amb l'expedició blaugrana a Madrid –amb aquesta mesura es volia mantenir la pugna jurídica perquè pogués jugar al Bernabéu tot i que encara havia de complir dos partits de sanció, en interpretar que la llei ho permetia perquè el recurs interposar al Tribunal Administratiu de l'Esport no s'havia resolt–, finalment el davanter brasiler no va entrar en la convocatòria i es va quedar a casa. Passades les 10 del matí, i poc abans de donar a conèixer la llista de convocats, el club va emetre un comunicat en què explicava: “Davant la incertesa legal que suposa la falta de pronunciament del TAD a menys de dotze hores del partit i per centrar tota l'atenció en el vessant esportiu”, s'optava per no convocar Neymar. Alhora, el club blaugrana va mostrar “la seva estupefacció davant l'enorme buit legal que implica la negativa del TAD a exercir les seves funcions jurisdiccionals” i lamentava que aquest fet “perjudiqués directament tant els clubs com la mateixa competició”.

Aleix Vidal, en l'expedició