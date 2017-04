Messi vol aquesta lliga

El futbol també és un estat d'ànim, i tenint en compte com arribaven els dos equips al clàssic tot feia presagiar un triomf madridista. Però, com diu el tòpic, a vegades guanya el més necessitat, i en aquest cas era el Barça, que eliminat de la Champions necessitava els tres punts per seguir lluitant per una lliga que ara ja la té al puny. Els blaugrana, liderats per un descomunal Messi, tornen a situar-se com a líders i obliguen els de Zidane, amb un partit menys, a no tornar a ensopegar per ser campions. La victòria al feu de l'etern rival també demostra que aquest Barça, malgrat la decepció europea, segueix sent un competidor brutal, i ahir va brindar una actuació fantàstica en un territori molt hostil i contra un rival que no ho va posar gens fàcil.

Finalment, Neymar no va viatjar a Madrid perquè el club no es va voler arriscar a una llarga lluita als despatxos amb el TAD, que dissabte va donar per fet que el brasiler no podria jugar. Així doncs, a Luis Enrique només li calia buscar un substitut per Neymar, perquè pel que fa a la resta de l'onze era evident que apostaria per l'equip de gala, el mateix que va fer jugar contra el Juventus. Les possibilitats en la lliga passaven per un triomf al feu de l'etern rival i no tocaven rotacions. Tampoc variar el sistema, que va tornar a ser el 4-3-3. Ter Stegen sota els pals, els laterals per a Sergi Roberto i Jordi Alba, la parella de centrals formada per Piqué i Umtiti, Busquets de mig centre amb Rakitic i Iniesta d'interiors, i Messi, Suárez i Alcácer.

El Madrid, com sol fer, va sortir molt intens i ja en el primer minut una passada llarga a Carvajal a la dreta va acabar amb una centrada que va anar a buscar Cristiano Ronaldo juntament amb Umtiti. El francès va arribar tard i va contactar amb el peu del portuguès, que va reclamar penal. El contacte va existir però Hernández Hernández no el va considerar suficient. En el minut 5 el Madrid va tornar a fer mal per la banda esquerra del Barça i Cristiano ho va tornar a intentar. Els tres primers minuts feien presagiar el pitjor, però després d'aquesta ocasió els blaugrana van asserenar-se i van començar a tenir el control de la pilota. Una bona jugada d'Alba va acabar amb una rematada de Luis Suárez des de la frontal. Els de Luis Enrique van seguir dominant i fent córrer el Madrid darrere la pilota amb un Messi motivat i inspirat. El Madrid buscava el gol en alguna jugada aïllada de Benzema i en una altra de Cristiano Ronaldo ben aturada per Ter Stegen. Precisament aquesta ocasió va venir just després d'un cop de colze voluntari de Marcelo a Leo Messi que va provocar-li una ferida a la boca que va sagnar durant una bona estona. L'àrbitre ni tan sols va xiular falta.

El cop va semblar que no només va colpejar Messi sinó tot el Barça, que es va descentrar per uns minuts en què el Madrid va aprofitar per generar perill en un malentès entre Umtiti i Alba a l'hora de marcar Bale i en una pèrdua de Busquets en una zona molt perillosa que Benzema no va saber aprofitar. Els de Zidane avisaven, i a punt d'arribar a la mitja hora es van avançar en el marcador després d'una pilota penjada per Marcelo a l'àrea; Ramos, al límit del fora de joc va rematar al pal, però el rebuig va anar als peus de Casemiro, que a porteria buida va fer esclatar el Bernabéu.

El gol, però, no va ensorrar el Barça, que poc després aconseguiria empatar mitjançant Messi, que va culminar una jugada preciosa de l'equip. Busquets va filtrar cap a Rakitic, aquest va fer una passada enrere que Suárez va deixar passar, i Messi va recollir-la en carrera, va driblar Carvajal dins de l'àrea i va definir a la perfecció davant de Navas. Els instants finals del primer temps van ser clarament del Barça, que només va concedir un xut llunyà de Modric. Bale va haver de deixar el camp lesionat i en el seu lloc va entrar Asensio. El Barça, ben col·locat, es trobava molt còmode sobre el camp i abans del descans hauria pogut sentenciar amb dues ocasions molt clares d'Alba i Messi a la sortida d'un córner. L'altra polèmica en aquest primer temps va protagonitzar-la Casemiro, que hauria d'haver estat expulsat després de fer una falta a Messi per tallar un contraatac. Hernández Hernández va xiular falta però no es va atrevir a fer-lo fora.

En el segon temps, el Madrid va tornar a sortir intens, pressionant molt, i gairebé va tocar el gol amb una rematada forta de Kroos que Ter Stegen va enviar a córner. Els blaugrana, però, no es van espantar i van respondre amb dues ocasions claríssimes de gol. La primera de Paco Alcácer, que, sol, va rematar massa fluix amb la puntera, i en la segona Piqué va rematar de cap un córner. En totes dues accions, Navas va ser salvador. El partit era preciós, amb el Barça sent ambiciós perquè només li valia la victòria i el Madrid, més imprecís, buscant el perill en contraatacs ràpids. En un d'aquests, Ronaldo va tenir el gol fet després d'una cavalcada d'Asensio, però tot sol i des de l'àrea petita va rematar alt. Un minut després era Navas qui tornava a ser clau en una rematada de Luis Suárez. S'ensumava un segon gol i podia caure per a qualsevol dels dos equips.

Els entrenadors van començar a moure la banqueta. Luis Enrique va fer entrar André Gomes per Alcácer i Zidane, tement per l'expulsió, va canviar Casemiro per Kovacevic. La segona part semblava reservada per als porters, perquè Ter Stegen va salvar un bon xut d'Asensio però Navas no va poder fer el mateix en una gran rosca de Rakitic amb la cama esquerra. El Barça s'avançava en el marcador quan encara faltava un quart d'hora i calia posar els cinc sentits per no deixar escapar el triomf. El partit se li va posar encara més de cara quan Sergio Ramos va ser expulsat amb vermella directa per haver caçat Messi al mig del camp. El defensa andalús va marxar aplaudint l'àrbitre. Poc després, Piqué va tenir la sentència quan tot sol va rematar dins de l'àrea, però Navas va estar providencial.

Però ja se sap que el Madrid no es rendeix mai, i amb deu homes va ser capaç d'empatar gràcies a un gol de James, que es va anticipar a Busquets en una centrada de Marcelo. Era el minut 85 i tot semblava perdut. Però aquest Barça, equip històric, és un animal competitiu i no volia enterrar les opcions de lluitar per la lliga, i en l'últim minut Sergi Roberto va treure forces per arrencar des del seu camp, passar la pilota a André Gomes, que va veure com Alba el doblava, i la centrada enrere d'aquest va rematar-la Messi a dins. Al Bernabéu es va fer el silenci. Hi ha lliga.