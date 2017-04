Hernández Hernández torna a perjudicar el Barça

La designació d'Hernández Hernández per arbitrar el clàssic va generar força polèmica –va ser qui no va concedir un gol del Barça al Benito Villamarín, tot i que la pilota va entrar a la porteria més de mig metre– i la seva actuació ahir al Bernabéu no va ser bona, perjudicant més el Barça, encara que també va encertar en algunes jugades polèmiques, de les moltes que hi va haver.

Els grans errors del col·legiat canari van ser dos, els dos en el primer temps, i van permetre que el Madrid pogués començar la segona part encara amb onze jugadors al camp. El primer, no castigar una agressió de Marcelo amb el colze a Messi en una pilota dividida –no era una acció fàcil de veure–, que va fer sagnar i va deixar grogui durant uns minuts el crac argentí i que també el va obligar a tornar al camp amb un cotó fluix a la boca. El segon, molt més flagrant, va ser no ensenyar la segona targeta groga a Casemiro, que li va fer una falta molt clara a Messi quan iniciava un contraatac molt perillós. Una acció castigada només amb falta i que va ser molt protestada pels blaugrana, incrèduls davant de la decisió de no expulsar el migcampista brasiler.

L'actuació arbitral, però, també va tenir diversos encerts. Un d'aquests va ser no xiular penal en el segon minut d'Umtiti a Cristiano Ronaldo, en una acció molt dubtosa. En algunes imatges es va apreciar un mínim contacte, però insuficient per fer caure el portuguès, que es va deixar anar a terra. En el primer gol del Madrid, no hi va haver fora de joc, ja que Ramos, que és qui remata al pal abans que marqués Casemiro, no estava en posició irregular. En una altra acció clau, Hernández Hernández també va encertar expulsant Ramos, que va caçar Messi entrant-li amb les cames i els tacs pel davant en una acció en què l'argentí ja s'escapava. Aquesta vegada, al canari no li va tremolar el pols i va ensenyar la vermella directa.