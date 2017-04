Els blaugrana, preparats per a l'esprintada decisiva

Amb el triomf èpic al Santiago Bernabéu, el Barça s'ha guanyat el dret a seguir lluitant per la lliga fins a l'última jornada. Líder però amb un partit més que el Real Madrid, als de Luis Enrique els esperen cinc finals en què no es poden permetre el luxe de tornar a ensopegar. Necessiten assolir els quinze punts. Seria un error imperdonable per a un equip que ha deixat escapar grans oportunitats de segellar la lliga en camps de la zona mitjana, com són el del Celta, el Dépor i el Màlaga. Curiosament, tres estadis que els madridistes hauran de visitar en aquestes últimes jornades d'infart.

En aquesta propera jornada, que es juga entre setmana, cap dels dos equips, en principi, hauria de patir per sumar els tres punts. El Barça rep al Camp Nou l'Osasuna, un equip amb gairebé els dos peus a la segona divisió, mentre que els blancs viatgen a la Corunya per enfrontar-se amb el Dépor, necessitat de punts per assegurar-se la permanència però que no sembla un rival contra el qual puguin perdre punts. La següent jornada ja és una altra cosa, perquè a tots dos els esperen partits més exigents. Els blaugrana tenen el derbi contra l'Espanyol a Cornellà-el Prat i el Madrid rep el València al Santiago Bernabéu. Poder complicar-los molt la lliga és una motivació afegida per als blanc-i-blaus ara que tenen més complicat accedir a Europa, mentre que els valencians, tot i la nefasta temporada que estan protagonitzant, ja van guanyar els de Zidane a Mestalla i estan necessitats d'alegries. I tenen jugadors amb prou qualitat per complicar la vida a qualsevol.

Aquella setmana, a més a més, el Madrid té el partit d'anada de les semifinals de la Champions contra l'Atlético de Madrid, i en l'aspecte mental i físic això els pot afectar. Si bé és cert que el partit que tenen després de jugar contra els de Simeone és contra el Granada, un equip fluix però que s'estarà jugant la permanència. Serà la jornada 36 i el Barça no ho tindrà fàcil, perquè rebrà el Vila-real, un equip de nivell i que estarà defensant la seva plaça en l'Europa League, que disputa contra la Real Sociedad i l'Athletic Club.

La jornada 37 sí que pot ser clau per al desenllaç del campionat. El Madrid haurà de jugar contra el Sevilla al Bernabéu just després d'haver-se enfrontat amb l'Atlético al Vicente Calderón. S'hagi classificat o no, l'exigència mental i física del partit europeu segur que és molt alta. Mentrestant, el Barça haurà de guanyar Las Palmas a domicili. Els canaris ja haurien d'estar salvats i no s'hi jugaran res.

El 17 de maig també és una data rellevant, perquè és quan el Real Madrid jugarà el seu partit ajornat de la jornada 20 contra el Celta de Vigo. Els gallecs sempre són un equip complicat i rebran els blancs sabent ja si segueixen vius en l'Europa League. En l'última jornada, tant el Barça com el Real Madrid tenen partits fàcils. Els de Luis Enrique juguen contra l'Eibar al Camp Nou i els de Zidane visiten La Rosaleda.

En aquest esprint decisiu cap al títol, però, el factor mental s'haurà de tenir en compte, i els blaugrana semblen preparats per lluitar fins al final després de la injecció de moral rebuda en assaltar el Bernabéu. “Ara tenim possibilitats i ells tenen l'obligació de no fallar”, va dir Iniesta. “Lluitarem fins al final”, va corroborar Sergi Roberto. Això serà apassionant.