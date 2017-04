Mig miler de gràcies

Messi té una mitjana de 0,87 gols per partit com a blaugrana L'argentí va donar al Bernabéu una lliçó del que és ser un futbolista total

Passaran els anys, els lustres, les dècades... i el món seguirà parlant de Leo Messi, d'aquell menut futbolista argentí que en el primer tram del segle XXI va marcar un abans i un després en la història del futbol vestit de blaugrana, un jugador que va demostrar que en un esport amb més de cent anys de vida i practicat per milions de persones encara hi havia espai per a les proeses, els rècords i les accions impossibles. I és clar, quan els avis expliquin als nets les fites del millor jugador de tots els temps, hi haurà un capítol dedicat al clàssic de diumenge, la nit en què Leo Messi va marcar el seu gol número 500 amb el Barça, en el temps afegit i al Bernabéu, per arrodonir una de les exhibicions individuals més estratosfèriques que un jugador blaugrana ha fet mai a casa de l'etern rival. Perquè l'argentí no només va marcar dos grans gols, sinó que va esmicolar tot l'entramat defensiu del Madrid, incapaç d'aturar-lo, fins al punt de provocar tres expulsions, les de Marcelo –per un cop de colze pel qual va necessitar quatre punts de sutura–, Casemiro i Ramos, tot i que l'àrbitre només va concedir la darrera. “Messi és definitiu fins i tot quan està sopant a casa seva. És el millor de tots els temps”, va afirmar Luis Enrique després del duel. “És una benedicció per al Barça. Ja són molts anys sent determinant”, va afegir Iniesta. “Això és el que passa quan pegues a Messi. S'enfada i et fulmina”, va recordar l'exporter Andrés Palop, a qui l'argentí va fer nou del mig miler de gols que enlluernen en el seu immaculat currículum. Perquè la diana 500 d'una llegenda com Messi no podia ser una de banal. Una fita d'aquesta magnitud requeria un gol a l'altura del moment, i què millor que marcar-lo en el temps afegit d'un clàssic, per mantenir encesa la flama de la lliga, i davant de més de 650 milions d'espectadors. “Vam anar al Bernabéu per poder seguir lluitant per la lliga. Encara queda molt camí, però hem tornat amb l'alegria d'haver fet un pas endavant important”, va explicar ahir l'argentí, una clara demostració que s'ha capficat a guanyar aquesta lliga. Ja poden anar tremolant a Madrid.

En constant evolució

La llegenda, com Ronaldinho va recordar ahir via Twitter, va començar l'1 de maig del 2005, en un Barça-Albacete, quan un joveníssim Messi, amb 17 anys, va aprofitar dues fantàstiques assistències del brasiler per marcar dos meravellosos gols de vaselina, tot i que el primer va ser erròniament anul·lat. Malgrat que ja aquells dies Messi era considerat una perla en potència, ningú podia imaginar que aquell havia estat el primer gol del millor futbolista de la història. Abans, però, calia polir el diamant, i després de dues temporades de creixement en què l'argentí, llavors extrem, va alternar accions individuals genials amb lesions musculars frustrants, va arribar el moment de la primera gran transformació. Va ser en el curs 2008/09, el de l'estrena de Guardiola, que davant l'adeu de Ronaldinho li va atorgar el 10 blaugrana a Messi i, amb ell, el lideratge de l'equip. La resposta de l'argentí va ser fulgurant, ja que va passar de marcar 16 gols a fer-ne 38, a banda de conduir el Barça a la consecució del triplet. I encara faltava el canvi més decisiu, el del pas de Messi al centre de l'atac, com a fals 9, un apropament a l'àrea que va permetre que l'etern Pilota d'Or també es posés a col·leccionar Botes d'Or. Perquè l'argentí va marcar 274 gols en les cinc temporades en què va jugar de davanter centre, una autèntica barbaritat que va tocar fons quan els rivals van decidir perdre efectius a canvi d'engabiar Messi. Tocava tornar-se a reinventar, i així va ser com va néixer el futbolista total que avui dia és l'argentí, sense posició definida a la gespa, capaç de dirigir el joc i de donar assistències, i sense minvar el seu idil·li amb la xarxa rival. Enguany, per exemple, suma 47 gols en 46 partits, és el pitxitxi de la Champions i de la lliga i el líder en la taula per la Bota d'Or.

L'astre dels 500 gols