“No hem parlat encara amb el futur entrenador”

Vint-i-quatre hores després de la victòria del Barça al Santiago Bernabéu, el secretari tècnic blaugrana, Robert Fernández, va analitzar amb detall, en una entrevista concedida al programa Tu diràs de RAC1, bona part de l'actualitat del club. Entre altres temes, Robert, que va qualificar el partit de diumenge de “fantàstic, amb un gran futbol i un resultat meravellós”, va explicar el perquè de la marxa enrere que va fer el Barça, finalment respecte a la no convocatòria de Neymar Júnior per al clàssic: “Al final no decideixes tu i vam pensar a donar tranquil·litat a l'equip i a l'entrenador i que es quedés a casa. Va ser la decisió correcta.” Respecte als aplaudiments de Sergio Ramos després de ser expulsat, no va negar ni confirmar que el club pugui estudiar denunciar els fets en cas que el central del Madrid no sigui sancionat per aquest motiu.

Tot i l'eufòria viscuda pel triomf en el clàssic, Robert també va valorar la decepció per l'eliminació en la Champions: “Era molt difícil remuntar un 3-0. La Juventus és un equip molt expert i no vam tenir la sort de fer un primer gol que hauria pogut canviar el partit. Però s'ha de destacar la reacció del públic i s'ha de donar importància a aquestes coses. No recordo una situació així, de caure eliminats i que la gent s'esperi al final per donar suport a l'equip.” En aquest sentit, també va haver de respondre a la irregularitat que ha mostrat l'equip al llarg de tota la temporada: “Hi ha partits que no són fàcils, en què el rival es tanca molt i si el gol no arriba de seguida, sorgeixen problemes, ja que s'ha d'arriscar.” Amb tot, i pel que fa a les possibilitats de guanyar la lliga, el secretari tècnic blaugrana assegura que “sempre s'ha de confiar en aquest equip perquè és capaç de qualsevol cosa.”

Ara mateix, però, un dels temes que també preocupa el barcelonisme és saber qui serà el substitut de Luis Enrique. I Robert no va voler confirmar que el nom ja estigui decidit: “Estem treballant en això i ara el que em preocupa és acabar bé; vull que Luis Enrique marxi sent campió. Quan sigui el moment ja es comunicarà el nom del futur entrenador. No hi ha d'haver pressa.” De fet, fins i tot va afirmar: “No hem parlat encara amb el futur entrenador. El nou entrenador ha de saber gestionar el nostre vestidor i l'escollit per a la banqueta encara no ho sap.” Pel que fa a possibles fitxatges, tampoc va donar gaires pistes, encara que va recordar que “fa temps que s'hi treballa”. En clau de renovacions, i preguntat pels noms d'Iniesta i Leo Messi, Robert sí que es va mullar una mica més: “Crec que renovaran molt aviat, però tot té el seu temps.”