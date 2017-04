L'ànim del Barça és un altre després de la victòria contra el Madrid al Bernabéu. Dels dubtes i l'apatia provocada per la derrota contra el Màlaga i l'eliminació europea contra la Juventus, a l'estat, potser no eufòric, però sí d'optimisme que es respira després d'haver assaltat el feu de l'etern rival en el temps afegit. Cal tocar de peus a terra, però també evitar posar aigua al vi, perquè les possibilitats de revalidar el títol existeixen. Aquest és el missatge que va transmetre ahir Luis Enrique. “No em sento favorit. El rival té un partit pendent i ens pot superar en la classificació. El calendari serà difícil per als dos equips. Hi haurà sorpreses i algun resultat que ningú espera”, va assenyalar.

El tècnic asturià té raó, perquè la història demostra que quan s'arriba a les últimes jornades les posicions en la classificació no són tan rellevants, perquè els equips més necessitats són més perillosos. L'Osasuna, per exemple, podria ser ja equip de segona si perd avui al Camp Nou. “Després de la victòria en el clàssic, hem de tornar a competir i a demostrar que som superiors al rival. Els punts seran vitals i volem rendir al màxim. Avui serà perillós, també per com ens ha anat a l'abril”, va advertir. A Luis Enrique, que li sembla “anecdòtic” jugar abans que el Real Madrid, també va restar rellevància al fet que els blancs hagin de disputar una eliminatòria més de Champions pel desgast que suposa. “Això mai se sap. Tant de bo també tinguéssim aquest calendari ajustat, perquè significaria que estaríem vius en la Champions”, va admetre.

Sobre el gol de Leo Messi al Bernabéu, va explicar que pot esdevenir un factor “psicològic” de cara al tram final pel minut i per com es va produir, i no va veure cap intenció provocativa en la celebració. “Em va semblar maca, pel moment i per l'efemèride.” Aquesta serà l'última temporada que l'asturià dirigirà el geni argentí, un luxe per a qualsevol entrenador i que ell es pren en sentit positiu i no com una pena: “He pogut gaudir moltíssim durant tres anys del millor jugador del món.” De la renovació de Messi, però, va assegurar que desconeix l'estat de les negociacions: “No en tinc informació. M'agradaria que acabés al Barça, però això només ho pot decidir Messi. Ja ho veurem.”

Poc amant dels personalismes, Luis Enrique no va voler atribuir el mèrit del triomf en el clàssic a Messi ni a Ter Stegen, decisiu amb les seves aturades: “Per guanyar al Bernabéu has d'estar bé en totes les línies. No hi ha cap altra manera de guanyar aquest tipus de partits.” Tampoc va voler destacar el bon paper fet per Jordi Alba, clau en l'assistència del tercer gol i que en els últims partits havia perdut part de protagonisme amb el canvi de sistema al 3-4-3. El lateral de l'Hospitalet sembla que torna a ser el de sempre. “Alba? Estic content amb el rendiment de la meva plantilla, però espero més de tots ells”, va assenyalar el tècnic, que tampoc creu que el fet d'haver aconseguit vèncer al camp del Madrid sense Neymar li resti importància dins l'equip.

De fet, contra l'Osasuna tampoc podrà disposar del davanter brasiler, que encara no haurà completat la sanció de tres partits que li van imposar.