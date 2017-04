Que sentin la pressió

Sumar els quinze punts que li queden per disputar i esperar que el Real Madrid en deixi escapar tres. Aquest és l'únic camí que li queda al Barça per mirar de guanyar la lliga dels alts i baixos, un senderó habilitat al Santiago Bernabéu que comença aquesta tarda amb la visita d'un Osasuna moribund (19.30 h, beIN Sports LaLiga). Tot i així, l'equip de Luis Enrique haurà de posar-hi els cinc sentits, ja que enguany ja ha demostrat que no s'adapta gens bé als duels posteriors als partits d'alta tensió, com ja va succeir, sense anar més lluny, a Riazor, en què els blaugrana es van deixar tres punts vitals després de la històrica remuntada contra el PSG. Perquè tot i que sigui només de manera momentània, el Barça pot afegir una bona dosi de pressió al Real Madrid, que visitarà el Deportivo tot just després del duel dels de Luis Enrique, una situació en el temps que pot provocar que els blancs saltin a Riazor a tres punts del Barça, la qual cosa els obligaria a assolir com a mínim un empat si no volen deixar de dependre d'ells mateixos per guanyar la lliga.

Amb l'esforç emocional i físic encara al cap i al cos dels seus jugadors i amb el derbi contra l'Espanyol del cap de setmana en l'horitzó, Luis Enrique haurà de calibrar molt bé com gestiona avui les rotacions, i més després d'algunes ensopegades viscudes en enfrontaments en què va apostar per capgirar massa l'equip. És per això que aquesta tarda s'espera un Barça híbrid, amb titularíssims com Leo Messi, Luis Suárez i Busquets en l'onze, però també amb l'entrada d'algun jugador de refresc, com seria el cas d'André Gomes o Mascherano. Malgrat que l'Osasuna sortirà al Camp Nou a defensar-se, tot indica que Luis Enrique mantindrà el 4-3-3 dels darrers partits, amb Sergi Roberto i Jordi Alba per les bandes i Mascherano a l'eix, acompanyat de Piqué o d'Umtiti. Davant d'ells hi haurà Sergio Busquets, mentre que André Gomes i Denis Suárez podrien entrar en l'onze per donar oxigen a Iniesta i a Rakitic. I al davant, amb Neymar encara sancionat i amb Messi i Luis Suárez com a inamovibles, està per veure si Luis Enrique dona continuïtat a Paco Alcácer, que contra la Real Sociedad va signar una molt bona actuació, o si per contra aposta per donar la titularitat a Arda Turan, ja recuperat de les seves molèsties físiques, que va ser el substitut natural de Neymar en el primer tram de la temporada.

L'Osasuna, sota mínims