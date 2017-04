El Barça no té pietat de l'Osasuna (7-1) i es manté ferm en la lluita per la lliga

El Barça, amb un onze farcit dels jugadors menys habituals, ha assolit aquesta tarda una plàcida victòria contra l'Osasuna, al qual ha golejat (7-1) amb dianes de Messi (2), André Gomes (2), Paco Alcácer (2) i Mascherano. La victòria, com no, l'ha començat a encarrilar Messi, que 12 minuts després de ser homenatjat pels seus 500 gols com a blaugrana ha recuperat l'esfèrica, ha encarat Sirigu i l'ha superat amb una rematada picada. Malgrat l'1-0, l'Osasuna s'ha mantingut tancat dins de la seva àrea, el que ha convertit el duel en un atac constant dels blaugrana, que no s'ha traduït en gaires ocasions degut al lent ritme en la circulació de la pilota. Tot i així, el Barça ha fet el segon, a la mitja hora de joc, en una centrada de Rakitic que André Gomes ha engaltat des del punt de penal.

Ensurt i festival