Qui deia 500?

Dimecres plujós. Fred. Cel gris. Dia lleig. Jornada intersetmanal postcatarsi del clàssic. Horari rar. Contra un cuer deprimit. Rival amb poc pedigrí. Poc caliu a la grada. Orfe d'amics. Mires a l'esquerra i no hi ha Neymar. Mires al mig i no hi ha Suárez... Tant és. És futbol. I per a Leo Messi no hi ha diferències quan hi ha una pilota pel mig. Feliç com aquell que assaboreix igual llagosta fresca que un tros de lluç congelat. Com aquell que balla amb la cosina guapa o ho fa amb la sogra per pur compromís. És un gentleman, i un ball és un ball. La pilota mana. La pilota el sedueix. La resta no importa.

Messi no fa concessions. Tant li és jugar a casa contra un rival que jugarà la temporada que ve a segona divisió com fer-ho al camp de l'etern rival amb la lliga en joc. És un animal salvatge. No coneix els límits. És la voracitat duta a l'extrem. Mateixa fam contra l'Osasuna que contra el Madrid. Talent descomunal al marge, això altre és el que el converteix en el més gran. No li cauen els anells. Entén el futbol així. Tots els partits són importants. Pura ànsia.

Ahir, tres dies després de fer emmudir el Bernabéu i de demostrar per enèsima vegada qui mana, hauria estat fàcil caure en l'autocomplaença. El context del partit contra l'Osasuna convidava a fer un parèntesi. Qualsevol altre s'hauria pres un respir després de la batalla. Ell no. Viu còmode entre l'elogi. No el debilita. No el pertorba. A ell l'elogi li rellisca. La seva imatge icònica celebrant el gol 500 al Bernabéu ha fet la volta al món. Però tant és. El tifo que el club li va preparar a l'inici del partit, amb una fotografia seva celebrant un gol i on es podia llegir “Gràcies Leo! 500 gols”, va trigar només dotze minuts a quedar caducat. Això és el que va tardar Messi a fer el gol número 501. Dotze minuts. Ell s'ho va fer tot. Va robar la cartera a Fausto Tienza, que es va equivocar en la passada al seu central, va conduir, va encarar Sirigu i el va superar amb un toc subtil. Picadeta i a dins (1-0, 12').

A l'entrada a l'estadi, a la zona de tribuna, els culers es van poder fotografiar ahir amb un fons al darrere amb la imatge de Messi en què també apareixia la xifra dels 500 gols. Record bonic per a l'àlbum personal de cada un, però imatge també caducada al cap i a la fi. És el que té Messi. Perquè ahir en va tornar a fer dos. Com a Madrid. Bonic va ser el primer gol i bonic va ser el segon. Si en el primer temps va trigar dotze minutets a marcar, després de la represa en va necessitar només setze. Recull la pilota a prop de la frontal i rosca marca de la casa al primer pal (4-1, 61'). En la celebració dels gols i també abans en el minut 10 de partit, des de la grada d'animació van emular la celebració de Messi al Bernabéu, mostrant tots la samarreta. Ovació també en el minut 17 del segon temps quan va marxar per Aleñá.

Per cert, sense els seus socis del trident, ahir Messi va escalfar a banda amb Mascherano abans del partit. Saben qui va marcar el seu primer gol com a blaugrana?