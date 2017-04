“Aquest triomf ens reforça per al tram final”

“Tot han estat esdeveniments positius.” Així va resumir Luis Enrique la victòria d'ahir contra l'Osasuna, un partit en què l'entrenador va poder donar descans als jugadors més habituals i en què, a més, els suplents van guanyar confiança. “Aquest triomf ens reforça de cara al tram final de la lliga. Hem pogut utilitzar jugadors que estaven participant menys, amb la dificultat que això suposa”, va afirmar Luis Enrique, que va lloar la capacitat de l'equip per superar un duel que tothom donava per guanyat abans de començar. “Hem començat molt seriosos contra un rival que ha sortit amb un 5-4-1. Hem tingut paciència per fer circular la pilota, fins que Messi ha obert la llauna en la primera ocasió que ha tingut. L'equip és conscient que hem de sumar punts a través del nostre joc i que aquests partits ens van molt bé per agafar confiança de cara al que ens queda al davant.” I és clar, si hi ha un jugador que ahir va sortir reforçat, aquest va ser André Gomes, que va amanir una bona actuació amb dues dianes. “El primer gol que ha fet era molt complicat, ja que el més normal era enviar la pilota als núvols. André té un potencial enorme, ho puc dir jo mil vegades, malgrat que se'l critica. Ara mateix només està al 30 o al 40% de les seves possibilitats. Té un potencial espectacular, i és ambiciós i responsable.”

Preguntat pel gol de Mascherano, el primer que l'argentí fa amb la samarreta del Barça, Luis Enrique el va qualificar d'“anècdota positiva”, i va reiterar la importància d'El Jefecito a l'equip. “El seu rendiment és indubtable. És un jugador top, però la seva tasca no és el gol. És un competidor nat que millora els seus companys.”