Festa amb mínim desgast

Messi va rebre l'estima del Camp Nou i va descansar gairebé mitja hora S. Roberto, Umtiti, Alba, Iniesta i Suárez s'ho van mirar des de la banqueta

El Barça no va fallar, va golejar amb molta facilitat l'Osasuna i va sumar així tres punts més que el mantenen com a líder de primera quan falten quatre jornades. Empatat, això sí, amb el Madrid, que encara té, a més, un partit pendent, i que ahir tampoc va ensopegar a Riazor. Objectiu complert de tota manera, i mínim desgast abans del derbi de dissabte, ja que els blaugrana van jugar sense moltes de les seves peces clau. Això, però, no va ser impediment perquè els de Luis Enrique es divertissin i fessin divertir els gairebé 64.000 aficionats que van desafiar el mal temps i l'horari, amb una pluja de gols contra un rival molt fluix, que ahir, a més, va certificar el seu descens matemàtic. Messi, que va descansar quasi mitja hora el dia que repetia protagonisme, ja que se'l va homenatjar pel seu gol 500 amb el Barça, André Gomes i Paco Alcácer, van marcar per partida doble. Però el partit d'ahir, també es recordarà per ser el del primer gol de Mascherano com a blaugrana.

Ja s'esperava que l'onze presentés moltes rotacions, i així va ser. Només sis jugadors van repetir titularitat respecte al duel al Bernabéu: Ter Stegen, Piqué, Busquets, Rakitic, Messi i Alcácer. La gran novetat va ser el retorn a una defensa de tres homes, amb Mascherano, Piqué i Digne. L'altra, veure André Gomes a l'extrem dret, com a Granada fins que es va lesionar Rafinha, i a Arda Turan, que va reaparèixer després d'un mes i mig i va ocupar l'extrem esquerre. El domini del Barça va ser absolut durant tot el partit. A l'inici, però, li va costar sentir-se còmode contra un rival tancat del tot i disposat a no concedir facilitats. De fet, en els primers deu minuts, no hi va haver ocasions. Una cosa, però, és voler i l'altra, poder. I l'Osasuna, que només ha sumat divuit punts en tota la lliga, no va trigar a demostrar per què està on està i va pagar molt car el primer error que va cometre. Messi, més viu que ningú, va interceptar la mala passada enrere de Fausto i va encarar Sirigu amb molts metres al davant per superar-lo amb una vaselina. Gol número 501 del crac argentí, que començava a plasmar en el marcador l'abismal diferència de forces entre el líder i el cuer. L'1-,0 no va fer variar el guió i el conjunt navarrès amb prou feines passava del seu camp. El Barça, sense gaire fluïdesa, anava picant pedra i mirava d'obrir el joc, més per la banda dreta, amb un André Gomes molt actiu. Semblava també que el conjunt de Luis Enrique, sabent-se molt superior al rival, tampoc no volia forçar gaire la màquina. I així, amb sensació de jugar a mig gas, les ocasions van anar arribant amb el pas dels minuts. Messi va ser qui més a prop va tornar a estar del gol, primer amb una rematada amb la dreta dins l'àrea a deixada d'Alcácer que va enviar als núvols i poc després amb un xut desviat per un defensa, després d'una recuperació seva, que va sortir fregant el pal. Va ser el preludi del segon gol, ja que en la segona jugada del servei de córner, i just quan es complia la primera mitja hora de joc, André Gomes feia el 2-0. Centrada de Rakitic i rematada al primer toc del portuguès a l'altura del punt de penal, imparable per a Sirigu. Era el segon gol amb la samarreta blaugrana d'André Gomes, que aquest cop, va sentir el caliu de l'estadi. Aquest segon gol del Barça no va fer altra cosa que empetitir encara més els navarresos, conscients que si feien un pas endavant, el mal encara es podia agreujar més abans d'arribar a la mitja part. I a punt va estar de ser així, ja que Paco Alcácer, de cap i en una falta penjada per Messi, va obligar Sirigu a fer una bona estirada per evitar el tercer gol.

Vistos els primers 45 minuts, el segon temps s'intuïa com un altre passeig blaugrana, però va començar amb un ensurt inesperat, com va ser el gol de RobertoTorres, que va transformar una falta comesa per Sergio Busquets a la frontal, enviant la pilota al pal de Ter Stegen, que no va estar a temps de reaccionar després de fer el pas a l'altre costat. La resposta immediata va ser una rematada de cap de Mascherano. Entre Sirigu i el pal, però, van impedir el seu primer gol amb la samarreta blaugrana. Un nou avís de l'Osasuna, amb un potent xut de Roberto Torres ben refusat per Ter Stegen, va obligar el Barça, ara sí, a posar una marxa més si no volia començar a jugar amb foc. I a la que els de Luis Enrique van tornar a prémer una mica l'accelerador, el partit ja no va tenir més color que el blaugrana. No només això, sinó que el Barça va passar per sobre de l'Osasuna com un avió. En deu minuts, del 57 al 67, es va passar del 2-1 a un 6-1, davant la impotència dels navarresos, que no podien fer res per aturar l'huracà blaugrana. El gol que va donar tranquil·litat el va fer André Gomes, després d'un control amb el pit i una rematada de Piqué al pal en un servei de córner. Messi, amb una conducció de les seves a la frontal i un xut ajustat al pal, va ampliar l'avantatge i va sumar el seu 33è gol en la lliga. El següent a apuntar-se a la festa va ser Paco Alcácer, que es va avançar a Mascherano i va caçar una pilota penjada a l'àrea per superar Sirigu amb una rematada creuada. Encara quedava, però, l'aparició del protagonista inesperat. Rakitic ja es disposava a executar un penal comès sobre Denis, quan va cedir la pilota a Mascherano, que ahir havia estat més a prop que mai del gol. I l'argentí, empès pels ànims dels seus companys i del públic, no va fallar des dels onze metres, estrenant-se així de cara a porteria com a blaugrana, en la seva setena temporada al club. Entremig, encara amb el 4-1 i quedant gairebé mitja hora, Luis Enrique va fer l'únic canvi del partit, donant descans a Messi, que va marxar ovacionat per l'estadi i va ser rellevat per Aleñá, que a poc a poc comença a ser gairebé un més del primer equip. Passat el vendaval de gols i amb un rival enfonsat del tot, en el tram final el Barça ja va començar a pensar en el partit següent, però encara va tenir temps per fer un altre gol. Cinc minuts abans del final, Denis va habilitar amb una gran passada Paco Alcácer, i el de Torrent, després de retallar Sirigu, va fer el definitiu 7-1, que va permetre també als blaugrana superar la barrera dels 100 gols en aquesta lliga.