David López: “No puc dir amb paraules què suposa un derbi”

Un derbi és un partit diferent i encara més si ets un jugador de la casa. David López té ganes que arribi el duel amb el Barça de dissabte i que l'Espanyol estigui al nivell esperat. “És un partit important, especial, sobretot per als de la casa, que sabem què significa. I l'aficionat igual. Espero que ho puguem transmetre als que vénen de fora, que suposo que ja hauran vist què suposa. Tampoc puc dir amb paraules què suposa per a mi jugar contra el Barça. És especial, un partit diferent des d'abans de començar. Dones tots el que tens i més.”

L'Espanyol fa més d'una dècada que no celebra una victòria a casa en el derbi. L'opció europea sembla esfumada, però no falta motivació contra el Barça. Un triomf, a banda de fer la guitza al gran rival, suposaria una gran alegria per a l'afició en el final de temporada. “No m'importa molt a qui ajudes. Hem d'aïllar-nos de tot i pensar només en nosaltres. Serà un partit important pel que representa i esperem que es vegi al camp, que la implicació i la voluntat quedi clara. El factor Cornellà és molt important. Quan l'estadi ha estat ple, donant suport, l'equip ha funcionat fins al final. M'agradaria veure un camp ple. La victòria? Prefereixo parlar després i dins del camp. No vull donar expectatives molt grans. No vull sortir dient que guanyarem, tot i que esperem que aquest sigui l'any.”

Finalment, David López ha analitzat el partit, amb dues formes de jugar ben diferents. El Barça tindrà la pilota i la iniciativa, amb molta pólvora a dalt, mentre que l'Espanyol confia en la solidesa defensiva i la velocitat en la transició ofensiva. “El més important del Barça és l'atac, els tres davanters són els millors, estan per sobre de tot. Mirarem de fer el nostre partit, quan ho fem, com contra l'Atlético, som un equip molt difícil. Intentarem que el Barça no faci un gran partit. Són dues formes de jugar totalment diferents. Ens sentim còmodes tenint espais i metres per córrer perquè tenim davanters per fer-ho. I el Barça al contrari, et tanca al camp i troba espais. Esperem que no els trobi, que no hi hagi forats per filtrar passades i quan tinguem la pilota aprofitar els metres que quedin per fer mal.”