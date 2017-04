El Barça denuncia el president del Màlaga

S'apropa el final de lliga i el títol es podria decidir en l'última jornada després del triomf del Barça al Santiago Bernabéu. Els blaugrana necessiten que el Real Madrid perdi un dels cinc partits que li queden, i els blancs tanquen la lliga a Màlaga. L'entrenador del conjunt andalús, l'exmadridista Míchel, després de confirmar la permanència del seu equip a primera divisió, no va tenir problemes a dir quins són els seus colors, tot i que en el seu missatge va deixar clar que sortiran a guanyar en l'últim partit de competició. “Que em veuré com Valdano a Tenerife? Soc més madridista que Valdano, però vaig estar 25 anys al Real Madrid i allà em van ensenyar a sortir sempre a guanyar”, va dir l'entrenador madrileny. Les seves paraules van ser manipulades per alguns, però no haurien de ser motiu de polèmica.

Sí que són més que denunciables les del seu president. El xeic qatarià Abdullah al-Thani va piular el següent missatge després que un aficionat del Barça li demanés el triomf contra el Real Madrid: “Amb l'ajuda de Déu seran lapidats sobre el camp, però l'escòria de Catalunya no ensumarà la lliga després de les seves mentides sobre Míchel.”

A la piulada d'Al-Thani va reaccionar ahir el FC Barcelona, que, en un comunicat, va explicar que va denunciar el president del Màlaga davant el comitè antiviolència del Consell Superior de l'Esport i que va traslladar l'assumpte al comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol i al departament d'integritat de la Lliga de Futbol Professional, entitat que ja hauria assegurat a la directiva blaugrana que no passarà per alt aquest assumpte. El Barça creu que les manifestacions d'Al-Thani “atempten contra els principis del joc net, de l'ètica i de la legalitat que han de regir la competició esportiva”. L'opinió del club blaugrana la va fer pública el seu portaveu, Josep Vives. “Expressem el nostre rebuig i la plena indignació envers aquestes manifestacions realitzades pel màxim responsable del Màlaga, perquè vulneren els principis que han de regir la competició. Estan en contra dels valors que nosaltres defensem, dels valors de l'esport, de la transparència i del joc net. Per això, no ens quedem en la queixa i les hem denunciat. Aquestes conductes s'han d'erradicar”, va dir Vives.

Després de la reacció del Barça, el president del Màlaga va fer una nova piulada, en la qual volia aclarir que les seves paraules anaven dedicades exclusivament a la premsa catalana, i no al club ni als catalans, per la reacció que havia tingut en contra de les paraules de Míchel, el seu entrenador.