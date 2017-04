El soci que vol viatjar cada cop té més assegurada l'entrada

Finalment, tot i que per no gaire, caldrà fer sorteig entre els socis del Barça que han sol·licitat entrada per a la final de copa del 27 de maig, però la majoria dels que n'han demanat seran al Vicente Calderón. En els últims desplaçaments de Champions, a París per als vuitens de final i a Torí per als quarts, en canvi, no va fer falta ni celebrar cap sorteig, i tots els socis que volien anar al Juventus Stadium hi van ser. Res a veure amb el que passava fins fa no gaire, quan eren molts els socis que es quedaven sense entrada, no ja per a les finals –en les de la Champions, com ja es va veure en la del 2015 a Berlín, la demanda supera totes les expectatives i són un cas a part–, sinó també per a la gran part de les eliminatòries de la màxima competició continental, per culpa principalment de la revenda, però també de la cessió d'entrades, encara que fos de manera no onerosa, de socis a no socis.

El club ha anat posant fil a l'agulla per frenar l'especulació i prioritzar que siguin els socis els que realment es desplacin, amb diverses mesures de seguretat i control en la sol·licitud d'entrades, i els resultats cada cop s'estan veient més. L'actualització del cens que es va fer entre el 2012 i 2014, i que va permetre donar de baixa socis difunts, inexistents o que no van poder demostrar la seva identitat –hi va haver un descens aproximat de 25.000 socis–, va ser l'inici de tota una sèrie d'accions que van permetre lluitar contra la revenda. Prohibir que socis alevins poguessin demanar directament entrades en els desplaçaments, així com excloure també els socis que no estaven al corrent de pagament i els sancionats per la comissió de disciplina, també ha anat fent minvar les peticions d'entrades per a desplaçaments.

Les entrades, a més, han passat a ser nominals, i en alguns partits, ja sigui aleatòriament o, en alguns casos, com a Torí, sense excepcions –en el futbol italià és així per llei– s'han demanat documents d'identitat per comprovar que el nom de l'entrada coincidís amb el del portador. En aquest sentit, des d'aquesta temporada, per a tots els partits de Champions, i també per al del Bernabéu, s'ha incorporat una polsera identificativa en el lliurament de les entrades. Fruit d'aquest control, per exemple, l'octubre passat la comissió de disciplina va expedientar 35 socis per haver practicat la revenda en el primer partit de la fase de grups de la lliga de campions, al camp del Borussia Mönchengladbach. En el cas, a més, d'alguns desplaçaments més recents, com el del Parc dels Prínceps, el del Juventus Stadium i el del Santiago Bernabéu, les entrades es van repartir únicament a la ciutat de destinació, per part de personal del club, que només va lliurar les entrades als socis que havien fet la petició. Tota una sèrie de limitacions, en definitiva, que compliquen molt les coses a aquells socis que volen fer negoci i que beneficien els que es volen desplaçar.