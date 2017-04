Derbis de campionat: de Tamudo al 0-4 de Sarrià

El 6 de juny es compliran deu anys del famós Tamudazo, el gol que Tamudo va fer en l'últim sospir (2-2), que, unit a un altre de Van Nistelrooy a Saragossa (2-3), va propiciar que el Madrid acabés la 37a jornada de la lliga al capdavant, una posició de privilegi que els blancs no desaprofitarien per rematar el títol al Bernabéu. Aquell partit, en què Messi va marcar un gol amb la mà molt semblant al que Maradona va fer en el mundial de Mèxic, ràpidament es va erigir en un referent dels derbis que es disputen en el darrer tram de la temporada, quan el Barça, habitualment, s'està jugant la lliga, tot i que fins ara l'Espanyol no ha estat capaç de repetir el plaer d'esquinçar el campionat de la regularitat al seu etern rival. Sí que hi ha, en canvi, precedents anteriors, i el més recordat és l'històric 1-3 al Camp Nou de la temporada 1981/82, un duel en què el Barça de Lattek es va deixar dos punts vitals en la lluita amb la Real Sociedad, que s'acabaria enduent aquella lliga amb una remuntada final espectacular. El triomf de l'Espanyol, gràcies als gols d'Urbano, Lauridsen i Munúa, a més, va servir perquè els blanc-i-blaus s'allunyessin del descens. I una situació semblant es va viure cinc temporades després, quan el Barça de Venables va visitar Sarrià quan faltaven sis jornades per al final. Els blaugrana, que mantenien un frec a frec amb el Madrid, no van passar del 0-0, dos punts perduts que al final serien decisius perquè els blancs assolissin el títol.

Alegries blaugrana