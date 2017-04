El derbi de la supervivència ja és aquí, per decidir si el Barça s'acomiada de la lliga o si, per contra, és l'Espanyol qui s'ha de despertar definitivament del somni de jugar l'Europa League la temporada que ve. Perquè només el que sumi aquesta nit els tres punts mantindrà viu el seu objectiu, tot i ser conscient que encara haurà de remar molt i, a més, esperar que tercers equips punxin. El derbi barceloní, doncs, és l'estació d'enllaç en la propera casella, una revàlida eliminatòria i, de retruc, una oportunitat força temptadora de deixar a la cuneta el rival ciutadà, un al·licient sempre llaminer quan es tracta d'un duel entre l'Espanyol i el Barça. Perquè, malgrat la baixada de tensió que es va produir en el derbi de la primera volta, en el rerefons encara cuegen els fets de la temporada passada, quan els dos equips es van enfrontar tres vegades en només deu dies –una de lliga i dues de la copa del Rei–, 270 minuts en què hi va haver picabaralles dins i fora del rectangle de joc, encreuament de declaracions i pancartes de mal gust que van enterbolir molt les relacions entre els dos clubs.

Casualitats del destí, el gran nexe d'unió entre les dues institucions, Andrés Iniesta, un jugador estimat a Cornellà-el Prat pel seu gest amb Jarque en la final del mundial del 2010, té tots els números de no poder disputar el derbi d'aquesta nit per culpa d'unes molèsties a l'adductor de la cama dreta que ja el van privar d'entrenar-se ahir. La baixa del gran capità, sempre sensible en els esquemes de Luis Enrique, serà suplerta molt probablement per André Gomes, que dimecres va obtenir una bona dosi de confiança contra l'Osasuna en completar el seu millor partit com a blaugrana, una bona actuació que va amanir amb dues dianes. Si la lesió d'Iniesta és la creu en clau blaugrana, la cara és Neymar, que es podrà tornar a vestir de curt una vegada ja ha complert els tres partits de sanció que li van caure per haver aplaudit l'assistent de Gil Manzano a Màlaga.

Amb la lliga en joc, i després de fer rotacions contra l'Osasuna, és obvi que Luis Enrique posarà a la graella el seu millor onze disponible, tot i que el més probable és que recuperi el 4-3-3 del clàssic del Bernabéu, el que deixaria Mascherano a la banqueta. Així doncs, tot indica que Sergi Roberto, Piqué, Umtiti i Jordi Alba ocuparan la línia defensiva, amb Busquets, André Gomes i Rakitic al centre del camp i amb el trident màgic a la punta d'atac. Al perill que sempre asseguren Neymar, Suárez i Messi, s'afegeix l'al·licient extra que tenen tots tres, i per motius diferents. El brasiler, ansiós de futbol després de tres partits al racó de pensar, s'ha convertit, juntament amb Piqué, en l'ase dels cops de l'afició de l'Espanyol, que l'acusa de fingir algunes de les faltes que rep. L'uruguaià, per la seva banda, va ser un dels protagonistes dels derbis calents de la temporada passada, amb una picabaralla dins del túnel de vestidors del Camp Nou que li va suposar dos partits de sanció. I Messi ja ha demostrat en incomptables ocasions que viu amb una motivació extra els derbis contra l'Espanyol, una sobreexcitació que prové de la seva etapa en el futbol de base del Barça. L'argentí, de fet, encadena dos derbis veient porteria, i en total ha fet 17 dianes als blanc-i-blaus en els 24 partits que ha disputat contra ells. El 10 blaugrana, a més, arriba al derbi en un estat de forma excepcional, després d'haver marcat sis gols en els darrers quatre duels, i amb el record de la seva exhibició al Bernabéu encara ben fresc en la memòria de tothom.

La incògnita del sistema