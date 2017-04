Neymar torna amb ganes de menjar-se el món

Partit contra el Màlaga a La Rosaleda. Minut 65. Entrada de Neymar a Llorente i segona groga. El brasiler, expulsat, marxa cap al vestidor, però abans aplaudeix irònicament un membre del cos arbitral. Resultat: tres partits de sanció. El Barça ha perdut un dels seus homes més importants, que estava en una molt bona ratxa, però és cert que els resultats no se n'han ressentit –tres victòries en tres partits–. Tot i això, Luis Enrique està molt content de poder tenir el seu trident al complet. I Neymar, amb moltes ganes de jugar.

El crac brasiler, que fins al partit contra el Màlaga no havia estat mai expulsat amb el Barça, ha viscut per primer cop tres partits consecutius fora dels terrenys de joc sense que hi hagi cap problema físic, fet que allarga l'agonia de no poder ajudar els companys en un tram difícil de la temporada. Per això, Neymar sortirà aquest vespre amb ganes de menjar-se el món i donar el màxim del seu rendiment en els partits que li queden a l'equip blaugrana –amb el derbi, quatre partits de lliga i la final de copa– fins a final de temporada. Seria una manera de demanar perdó als seus companys per haver-los deixat sols en partits tan complicats com el clàssic de la setmana passada al Bernabéu.

Després que la possibilitat de disputar el partit contra el Madrid quedés en no res, que el retorn de Neymar a la gespa coincideixi amb el derbi és una molt bona notícia per a Luis Enrique i també per al mateix jugador, especialment motivat en els partits de gran rivalitat. El brasiler sap perfectament què és guanyar l'Espanyol. De fet, l'únic resultat que no coneix contra els blanc-i-blaus és la derrota. L'11 blaugrana, des que va aterrar a Barcelona l'estiu del 2013, ha participat en vuit derbis –set de lliga i un de copa del Rei– i els ha guanyat tots excepte un, un empat a zero en un partit que va servir per donar el tret de sortida esportiu al 2016.

Busca més gols