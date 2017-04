Aferrades a l'èpica

Remuntar o claudicar. No hi ha terme mitjà. Si el Barça femení vol jugar la seva primera final de la UEFA Women's Champions League no li queda altre remei que emular la històrica remuntada signada per l'equip de Luis Enrique, també contra el PSG, d'ara encara no fa ni dos mesos. L'1-3 del Miniestadi de fa una setmana contra el conjunt de Patrice Lair obliga les noies de Xavi Llorens a aferrar-se a la carta de l'èpica avui al Parc dels Prínceps (17 h). Un repte majúscul, però tampoc mai abans el Barça havia guanyat 0-4 a Lezama i dimarts ho va fer. El recent partidàs contra les actuals campiones de lliga (l'Athletic), amb hat-trick de Jenni Hermoso i golàs de falta directa d'Olga Garcia, marca el camí.

El fet d'haver jugat un partit de lliga entre setmana fa que l'equip arribi a la cita amb més desgast que el PSG, però les jugadores van viatjar dijous a la tarda cap a París, convençudes que en futbol no hi ha res impossible: “Anímicament estem bé. És un orgull formar part dels quatre millors equips d'Europa, però en volem més. Jugarem en un estadi únic. Anem a intentar-ho”, deia Ruth García en la prèvia. “Al Mini, després del 0-3 vam saber canviar el xip i vam jugar millor. La línia és aquesta. Serà bàsic donar més profunditat al joc i serà clau igualar el seu ritme quant a intensitat”, hi afegia Alexia Putellas. “Creiem en la remuntada i lluitarem. Estem preparades”, afirmava Jenni Hermoso a Barça TV. Un discurs similar feia Xavi Llorens: “Si el PSG dona la classificació per feta s'equivocarà. Possibilitats de remuntar? Siguem valents: un 50%. El PSG té l'obligació de ser a la final; nosaltres no. Anem a jugar i a veure què passa.”

L'equip es va exercitar ahir a la tarda al mateix escenari del partit, sense Andressa Alves, Ane Bergara, Sandra, Irene i Ange Koko, que s'han quedat a Barcelona. Pel que fa al PSG, cap baixa respecte al partit del Miniestadi. Cardiff espera el vencedor.