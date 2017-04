Ronaldinho encara enamora

Ni una setmana després del 2-3 al Bernabéu, el Barça va guanyar ahir un altre clàssic, i pel mateix resultat. Aquest cop va ser a Beirut, davant de gairebé 40.000 espectadors, en el duel que va enfrontar el Barça Legends i el Madrid Leyendas. Els blaugrana, entrenats per Bakero i liderats per Ronaldinho, que va demostrar que encara té molta màgia a les botes, van ser superiors als blancs, tot i patir fins al final. No s'havien disputat ni deu minuts que, a passada del Gaúcho, Giuly va obrir la llauna, en un gol que va recordar al que va marcar a San Siro el 2006 en l'anada d'aquelles semifinals de Champions. Fernando va empatar per als de Camacho, però va tornar a aparèixer Ronaldinho, que amb una nova assistència genial, aquest cop per a Simao, i una altra per Giuly, ja al segon temps, va decantar la balança. Angoy, amb diverses bones aturades, Abidal, Goiko, Davids o Mendieta, van ser altres dels destacats. Javi Guerrero va retallar distàncies pel Madrid. El 30 de juny, el Barça Legends rebrà al Camp Nou el Manchester United.