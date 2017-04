El Barça s'endú el derbi (0-3)

El Barça continua mantenint el pols al Madrid després de guanyar el derbi a un Espanyol que ha plantat cara, sobretot a la primera part. El conjunt blanc-i-blau ha sabut frenar als de Luis Enrique, que han aprofitat el primer gol de Luis Suárez per fer-se amb el control de la pilota. Una greu errada de Jurado ha permès a l'uruguaià trencar la seva mala ratxa de cara al gol i superar Diego López. Amb el 0-1, l'Espanyol ha buscat l'empat, però s'ha trobat amb el gol de Rakitic, que ha marcat després d'una gran jugada de Messi. Quan el partit ja moria, una altra errada de l'Espanyol, aquest cop d'Aarón, que no ha encertat a refusar la pilota dins l'àrea, l'ha aprofitat, de nou, Suárez, per sentenciar amb el 0-3.