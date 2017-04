“Necessitàvem imposar un ritme alt per poder guanyar”

La victòria en el derbi va deixar molt content Luis Enrique, no només perquè el seu equip manté el duel amb el Madrid en la lluita per la lliga, sinó perquè els tres punts es van aconseguir en un partit “molt complet”. Malgrat que la primera part va ser més ensopida que la segona, sobretot per la falta d'ocasions de gol, el tècnic blaugrana la considera clau per signar el 0-3 definitiu. “Si no fem una primera part com la que hem fet en ritme, intensitat, desgast del rival contra un equip que fa una pressió tan avançada, no pots fer la segona amb els espais que hem aconseguit”, va explicar Luis Enrique. “Amb els jugadors més frescos sempre costa més, i en la primera part ha estat igualada i no hem vist gaires ocasions, però en la segona n'hem pogut generat més perquè hem apujat el ritme”, va dir l'asturià. “Teníem més jugadors que havien descansat durant la setmana, crec que ells han jugat gairebé amb el mateix equip que dimecres. Sabíem que si marcàvem un ritme alt tindríem possibilitats d'endur-nos els tres punts”, va assegurar el tècnic blaugrana, que considera que l'equip va tenir “la maduresa suficient per identificar les diferents fases del partit i ser compacte durant els noranta minuts”. Luis Enrique també creu que els seus homes van saber superar la pressió dels de Quique Sánchez Flores, un fet importantíssim per entendre la superioritat culer: “Ha estat una de les coses més importants del partit, perquè has de sortir de la pressió molt a prop de porteria i has de vigilar de no cometre cap errada. Hem llegit molt bé el partit. Sempre hi ha coses a millorar, evidentment, però estic molt satisfet.” L'entrenador del Barça també va admetre que aprofitar les errades individuals de Jurado i Aarón va permetre als blaugrana aconseguir l'objectiu de batre Diego López i plasmar la seva superioritat en el derbi.

El tècnic de Gijón va destacar els dos gols de Luis Suárez, tot i que va insistir que no estava amoïnat per haver encadenat cinc partits sense marcar: “Jo no estava preocupat, potser vosaltres sí, però jo no. No es pot jutjar un jugador, encara que sigui davanter centre, pels gols que marca. Suárez aporta molt en l'aspecte futbolístic. Ja se sap que el gol i Suárez sempre estaran molt a prop.”

Sobre les possibilitats del Barça en la lliga, Luis Enrique ho té molt clar: “Arribem al cent per cent i amb totes les ganes i les forces per guanyar.” Tot i així, no creu que el d'ahir fos el matx més difícil que els quedava als blaugrana: “Si mires el calendari i veus on hem fallat, veurem que hi ha partits en què no esperes fallar, i falles. Fins a final de temporada, tots els partits seran complicats.”