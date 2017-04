Bon lloc per trencar la ratxa

Preguntat per la mala ratxa de Luis Suárez davant de porteria, Luis Enrique va fer una ferma defensa del davanter uruguaià en la roda de premsa de dissabte, i més enllà dels gols, va voler reivindicar “tot el que aporta, treballant, donant assistències i altres coses vitals per a l'equip”, i va treure ferro així al fet que estigui “més o menys encertat”. El cas, però, és que l'uruguaià encadenava cinc partits sense tastar el gol, un fet inhabitual en un davanter letal com ell. De fet, l'últim cop que va estar tant de temps sense marcar va ser el novembre del 2014, quan no va veure porteria en els cinc primers partits com a blaugrana i no es va estrenar fins a la visita al camp de l'Apoel.

L'últim gol de Suárez aquesta temporada, va ser a casa contra el Sevilla, el 5 d'abril. Des d'aleshores, cap dels gols del Barça havia portat el segell de l'uruguaià. A Màlaga i en el doble duel contra el Juventus en la Champions, els de Luis Enrique es van quedar a zero, i en els dos altres partits amb l'uruguaià, contra la Real Sociedad (3-2) i el Madrid (2-3), no va marcar. En la golejada contra l'Osasuna (7-1) de dimecres passat, Suárez no va tenir l'oportunitat de trencar la ratxa ja que va veure tot el partit des de la banqueta. El descans no li va anar gens malament ja que ahir, no només es va retrobar amb el gol, sinó que ho va fer per partida doble.

I com en l'últim partit en què va marcar, ahir Suárez també va obrir la llauna, cinc minuts després de començar el segon temps. L'uruguaià és un jugador d'aquells que ensuma sang com pocs i no acostuma a desaprofitar-ho si té la mínima ocasió per marcar. Així ho va fer, convertint en gol el regal que li va fer Jurado i que li va permetre plantar-se sol davant de Diego López, a qui va superar amb una definició magistral, amb l'exterior del peu dret, ajustant la pilota al pal. Just abans de fer el que era el seu gol número 25 en el campionat, i el primer que marca també a Cornellà-el Prat, el 9 blaugrana havia reclamat un penal per una agafada dins l'àrea, en una falta penjada. En la primera part no havia estat del tot encertat, però si alguna cosa no se li pot retreure, com havia recordat Luis Enrique, és que no ho doni tot, com va fer, pressionant i buscant-se la vida al davant. Ahir ja la hi van facilitar els jugadors de l'Espanyol, com es va veure també en el 0-3. Viu i atent com pocs, no va perdonar un nou error rival, en aquest cas d'Aarón, i després de driblar Diego López, va fer el definitiu 0-3. 26è gol en la lliga. El killer ha tornat.