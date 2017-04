Un retorn molt celebrat

Tot i que el Barça havia superat amb èxit els tres compromisos en què no havia pogut disposar de Neymar Junior –contra la Real Sociedad (3-2), el Real Madrid (2-3) i l'Osasuna (7-1)– per culpa de la sanció que va rebre arran de la seva expulsió a Màlaga i els aplaudiments que va fer quan es retirava del camp, el retorn del crac brasiler era la millor notícia per a Luis Enrique de cara al derbi. Ell va ser, de fet, juntament amb André Gomes, encara que en aquest cas de manera obligada per la lesió d'Iniesta, l'única novetat respecte al clàssic de la setmana passada al Bernabéu.

La presència de Neymar, a més, també va significar poder tornar a veure el trident en acció. L'última vegada havia estat al Camp Nou, contra la Juventus. I ahir, fresc i motivat després d'aquest descans de tres jornades sense jugar, el crac brasiler va ser un dels millors del partit. De bon començament, gràcies al seu desequilibri en l'un contra un, ja va ser un autèntic malson per al seu marcador, Javi López, com en el duel de la primera volta. Però també per a tota la rereguarda blanc-i-blava, ja que molts cops Neymar va optar per trencar cap a dins, mirant de fer mal pel centre, com en una acció, passats els deu primers minuts, en què va provar un xut perillós que agafava porteria, interceptat per la defensa. Amb Messi ocupant una posició més centrada, va ser per l'esquerra per on va arribar el poc perill que van crear els blaugrana en la primera part. D'un canvi de joc del brasiler, Sergi Roberto va estar a punt de marcar de cap i, just abans del descans, el mateix Neymar, en un contraatac, ho va provar amb un xut desviat.

En el segon temps, Neymar no va abaixar el bon nivell dels primers 45 minuts i, ja amb 0-1 en el marcador, va tenir el segon gol a tocar en un parell d'accions. En totes dues, Diego López ho va evitar. Primer, desviant a córner la centrada xut del brasiler des de la línia de fons després d'esquivar dos rivals dins l'àrea i, minuts més tard, posant una mà salvadora en un llançament de rosca gairebé a peu parat des del balcó de l'àrea. Va evitar així el que hauria estat un autèntic golàs.

Marcar va ser l'únic que li va faltar ahir a Neymar, el blaugrana que va sumar més intervencions (84). En els últims minuts, va tenir una altra bona oportunitat, en un contraatac, però un altre cop va aparèixer Diego López, que va refusar la seva potent rematada i va evitar el que hauria estat una golejada d'escàndol.