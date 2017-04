Com més difícil, millor

A diferència del Barça, el Madrid va perdre a Mestalla i també al Pizjuán

El Barça estava obligat el dia de Sant Jordi a guanyar el clàssic al Bernabéu si no volia acomiadar-se de gairebé tota possibilitat de guanyar la lliga, i no va fallar (2-3). Va aconseguir, gràcies al golàs de Messi en el temps afegit, la sisena victòria en les últimes nou visites en la lliga al feu del conjunt blanc. L'obligació de sumar els tres punts per mantenir el frec a frec amb el Madrid es va repetir també en una altra sortida complicada, la d'aquest dissabte a Cornellà-el Prat, on no hi han perdut mai, i, un altre cop, el conjunt de Luis Enrique en va sortir victoriós, amb un contundent 0-3. Dos triomfs en els dos compromisos d'entrada més difícils que li quedaven al Barça en aquesta recta final de campionat i que no fan altra cosa que confirmar, tot i la irregularitat que l'ha caracteritzat al llarg de tota la temporada, la seva solidesa i eficiència sempre que li ha tocat visitar els camps més complicats de la lliga.

En la primera sortida del campionat, a San Mamés, el Barça, encara sense Neymar, que estava disputant els Jocs Olímpics, va guanyar amb un únic gol de Rakitic. Des d'aleshores, cap dels tretze següents equips que van visitar el feu del conjunt biscaí, hi van guanyar. L'únic que també hi ha aconseguit un triomf en aquesta lliga és el Madrid. El conjunt blanc, però, no va poder fer el mateix i va caure derrotat en la seva visita a Mestalla, un dels altres camps tradicionalment més hostils tant per al Madrid com per al Barça, que, tot i suar fins a l'últim minut, hi va vèncer el mes d'octubre (2-3), amb aquell gol de Messi de penal en el temps afegit. Després de visitar Mestalla, el següent desplaçament de lliga del conjunt blaugrana va ser al Sánchez Pizjuán, i, com ja va passar en l'anada de la supercopa d'Espanya, es va tornar a endur la victòria (1-2) gràcies a una excel·lent segona part. La Juventus, en la fase de grups de la Champions, és l'únic altre equip que ha aconseguit guanyar a la capital andalusa aquest curs. El Madrid, sense anar més lluny, hi va perdre en la lliga.

Molt més transcendent, ja el mes de febrer, i només dotze dies després del 4-0 al Parc dels Prínceps i de veure's amb un peu i mig fora de la màxima competició continental, es va presentar per al Barça la visita al Calderón. Guanyant, els blaugrana tenien l'oportunitat de reenganxar-se a la lluita per la lliga, i no van fallar: es van imposar 1-2, amb gols de Rafinha i Messi en els últims minuts.

Uns resultats que han fet que sigui el primer cop que el Barça guanya en una mateixa temporada als camps dels sis rivals amb els quals comparteix els set primers llocs de la classificació històrica de primera divisió: el Madrid, l'Atlético, el València, l'Athletic, el Sevilla i l'Espanyol. A més, en els camps dels altres rivals situats actualment en posicions que donen accés a disputar competicions europees, el Barça tampoc hi ha perdut. Va empatar tant a Anoeta (1-1), tot i fer el que Luis Enrique va qualificar com “el pitjor partit” des que entrenava el Barça i també al Madrigal (1-1), però aquest cop, en un duel en què els blaugrana van fer mèrits per guanyar però van ser perjudicats per les decisions arbitrals, com tants cops al llarg de la lliga, amb un penal no xiulat per unes mans claríssimes de Bruno Soriano.

Tot plegat, com demostren els números, confirma que el que fa que el Barça no depengui d'ell mateix per guanyar aquesta lliga, no han estat els resultats obtinguts en els seus enfrontaments amb els millors equips del campionat, sinó amb la resta. Les tres derrotes a domicili, de fet, han arribat contra rivals que estan ara mateix situats de mitja taula cap a baix. La primera va ser contra el Celta (4-3), que havia perdut els seus dos primers partits de lliga a Balaídos, on ja acumula set derrotes en aquesta lliga. Tampoc és, ni de bon tros, un fortí Riazor, on, tot i derrotar el Barça (2-1), el Dépor només ha guanyat sis dels disset partits de lliga que hi ha disputat, i n'ha perdut sis. El mateix es pot dir de La Rosaleda, on el Màlaga ha encaixat també sis derrotes en el campionat i on, abans de superar el Barça (2-0), no guanyava des del febrer. De totes maneres, els números del conjunt de Luis Enrique fora de casa no són del tot dolents: dotze victòries, tres empats i tres derrotes en els divuit partits disputats. L'últim desplaçament, en la penúltima jornada, serà a Las Palmas.