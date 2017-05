A punt per als 100

Fins ara Ney s'ha de conformar amb 15 gols, però ha donat 19 assistències

Des de fa tres temporades Leo Messi, Luis Suárez i Neymar formen el trident ofensiu que més temor desperta en el futbol d'elit. I és que els registres acumulats entre tots tres són prou eloqüents de la capacitat golejadora que atresoren i que es veu amplificada mitjançant la seva associació sobre el terreny de joc. En aquest sentit, entre tots tres estan molt aprop d'acumular el centenar de dianes oficials. A hores d'ara en sumen 98 i, per tant, les opcions d'arribar als tres dígits el proper dissabte aprofitant la visita del Vila-real al Camp Nou són ben plausibles. A més, encara es disposarà dues jornades més de lliga i la final de copa contra l'Alavés perquè el trident s'elevi més enllà dels 100 gols per tercera temporada consecutiva. A hores d'ara els seus gols suposen el 62,8 per cent dels que ha marcat enguany el Barça en partits oficials (156). Tot plegat, per subratllar el pes determinant que té en el Barça actual, amb els beneficis, així com també la dependència, que això implica. De fet, algun dels components del trident ha marcat en 43 dels 55 compromisos oficials del conjunt blaugrana.

La contundència de cara a porteria de la denominada MSN encara s'aprecia més si es compara amb el d'altres equips de primer nivell europeu com ara el Real Madrid. De fet, a hores d'ara entre Messi, Suárez i Neymar superen de llarg a la BBC –Bale, Benzema i Cristiano–, que acredita 61 gols. O sigui, 37 menys. I això que les opcions del trident blaugrana de superar el seu propi rècord realitzador –133 gols la temporada passada– estan virtualment exhaurides. També queda lluny arribar als 122 del curs 2014/15, quan Luis Suárez va afegir-se a Messi i Neymar en l'atac blaugrana.

En aquest sentit, l'enorme eficàcia exhibida per Messi al llarg de la present temporada no ha estat suficient per apropar-se més a les anteriors marques del trident. Fins ara l'astre argentí ha marcat ni més ni menys que 49 gols oficials entre la lliga, la Champions, la copa i la supercopa d'Espanya, amb una espectacular mitjana d'un gol cada 83 minuts. Una voracitat de cara a porteria que li permet superar la suma dels de Suárez (34) i Neymar (15). No és estrany, doncs, que l'argentí encapçali el rànquing de la Bota d'Or gràcies als 33 gols que ha marcat en les 35 jornades de lliga disputades. A més, n'ha fet 11 més a la Champions, 4 a la copa i un més a la supercopa d'Espanya. Tot plegat, per superar ja els 42 gols oficials que va marcar la passada campanya.

L'eficàcia de Messi, que el recent 23 d'abril li va permetre celebrar el seu gol 500 amb la samarreta blaugrana i en un escenari tan especial com el Bernabéu l'ha conduit a signar 11 doblets i un parell de hat trick –a l'estadi contra el Celtic i el Manchester City)– en la present temporada.

Pel que fa a Luis Suárez, el doblet que va assolir dissabte passat en el derbi contra l'Espanyol li permet arribar als 34 oficials des d'inici del curs, a banda de trencar una ratxa de cinc partits consecutius sense marcar. Tot i que no podrà repetir les 59 dianes de la passada temporada, que el van impulsar a emportar-se la Bota d'Or, l'uruguaià manté unes xifres que el reafirmen en el selecte grup de grans rematadors del futbol mundial.

Neymar, a rebuf