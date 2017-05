Josu Urrutia no dona Valverde per perdut

Era molt esperada la roda de premsa que va oferir ahir el president de l'Athletic, Josu Urrutia. S'esperava que pogués donar alguna pista respecte al futur d'Ernesto Valverde, actual entrenador del club basc i un dels grans favorits a substituir Luis Enrique a la banqueta del Barça la temporada vinent. Urrutia va explicar que encara no donen Valverde per perdut i que estan pendents d'una última reunió amb el tècnic. “Estem pendents de tenir una conversa més concreta amb Ernesto. Passi el que passi, passarà, i les coses les farem amb criteri i ja les comunicarem. Ningú pot dir que hem parlat amb un altre entrenador, perquè Valverde continua sent la nostra primera opció. No penso que el seu cicle aquí hagi acabat. Amb Bielsa vam tancar la seva renovació després de dues finals, i amb Ernesto ho vam fer prop de la final de copa. El futbol ara és així i aquests temes es fan així”, va dir el president de l'Athletic, quan se li va preguntar si no era massa tard per no saber encara qui seria l'entrenador de l'equip la temporada vinent.

Urrutia va parlar també sobre l'interès del Barça per Valverde, explicant que ningú s'ha posat en contacte amb ell des de Barcelona. “Ningú m'ha de dir que el Barça està interessat en algú. Jo estic centrat en el meu club i aporto el que pugui. Nosaltres no hem parlat amb ningú”, deia el dirigent del club de San Mamés, tot i que és cert que el Barça no hauria de dirigir-se per a res a l'Athletic en aquest cas, perquè Valverde acaba contracte amb el seu club aquest 30 de juny i és lliure per decidir el seu futur.

Urrutia no va donar ahir per perdut Valverde, però sap que el tècnic ha decidit no continuar a San Mamés, fitxi pel Barça, fitxi per un altre equip o es prengui un any sabàtic. De fet, Urrutia té totalment decidit que serà Cuco Ziganda, actual entrenador del filial de l'Athletic, el substitut de Valverde a la banqueta del conjunt basc. Ahir mateix, en la roda de premsa, apostava pel tècnic de la casa. Si repassem una mica els entrenadors: Marcelo, Ernesto, Ziganda... És clar el que volem. Hi ha un criteri i un estil semblant. Cuco està fent una gran feina i encara té dos anys més de contracte.” Ziganda fa cinc anys que és el màxim responsable del filial de l'Athletic.

