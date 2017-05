El dilema d'Andrés Iniesta

El seu desig seria retirar-se al Barça, però sentint-se útil fins al final

El procés de renovació d'Andrés Iniesta ha estat un tema recurrent els últimes mesos dins de l'actualitat blaugrana. El futbolista manxec i actual capità blaugrana té contracte vigent fins al juny del 2018 i, per tant, la seva continuïtat de cara a la temporada que ve no ha de plantejar dubtes. El dilema, però, se situa a mitjà termini. Renovar o esgotar l'actual contracte i provar una nova experiència lluny del Camp Nou? Dues vies que es mantenen obertes com a conseqüència d'una temporada atípica per al manxec, en la qual la successió de lesions li han impedit mantenir la continuïtat de les anteriors. A més, la dilatació de les negociacions amb el Barça per renovar, així com els canvis que s'esperen de cara al proper curs –començant per l'arribada d'un nou entrenador– han propiciat que Iniesta aparqui la decisió fins que s'acabi el present curs, en espera d'esdeveniments. I és que l'escenari pot canviar substancialment depenent de quins siguin els plans del nou entrenador, i també de les sensacions que tingui sobre la gespa.

El manxec, que la setmana que ve farà 33 anys, ha expressat que el seu desig és retirar-se al seu club de tota la vida, però a la vegada desitja mantenir el seu paper actiu dins l'engranatge blaugrana. “No estaré aquí per estar”, va declarar un parell de setmanes enrere, coincidint amb un acte promocional. És per això que una sortida similar a la que va fer un altre símbol del Barça, Xavi, fa un parell de cursos, es manté com a opció una vegada esgoti l'actual contracte. El terrassenc va optar per marxar i viure una nova experiència a Qatar, conscient que el seu protagonisme sobre la gespa anava minvant. Amb Luis Enrique, Iniesta ha mantingut inalterable el seu estatus de fix en l'anomenat equip de gala, però les lesions han fet que enguany no hagi pogut mantenir els registres de les campanyes anteriors. La propera, per tant, s'adverteix com una prova personal per comprovar el seu rendiment i llavors escollir quin camí emprendre. Passi el que passi, però, Iniesta ja ha advertit que ell i el Barça “mai tindran problemes”.

El dilema actual d'Iniesta s'ha vist impulsat per un curs marcat per la discontinuïtat. De fet, ja en l'anada de la supercopa d'Espanya contra el Sevilla –el primer duel oficial de la temporada– es va lesionar a causa d'una contusió al genoll en rebre el cop d'un rival. Un primer contratemps físic que el va tenir tres setmanes de baixa. Posteriorment, ha tingut tres lesions més, la més greu, una ruptura parcial al lligament lateral extern del genoll dret –conseqüència d'una dura entrada d'Enzo Pérez en el València Barça del 22 d'octubre– que el va mantenir sis setmanes de baixa. De fet, va reaparèixer el 3 de desembre coincidint amb el clàssic contra el Madrid al Camp Nou (1-1). El 19 de gener, coincidint amb la visita a Anoeta per disputar l'anada del quarts de la copa, va haver de ser rellevat en el descans a causa d'unes molèsties al soli de la cama esquerra que el van mantenir dues setmanes aturat. Per acabar, també es va perdre el derbi del passat dissabte al camp de l'Espanyol (0-3) per unes molèsties a l'adductor de la cama dreta. “Per diversos contratemps, aquesta ha estat una temporada diferent”, ja va manifestar el migcampista manxec en referència a la successió de lesions que ha tingut i que ha tingut clares conseqüències en els seus registres.

De fet, quan falten quatre partits oficials –tres de lliga i la final de copa– Iniesta no arriba als 2.000 minuts disputats (1.933) –sense comptar el duels amb la selecció espanyola–, mantenint-se lluny de les xifres dels últims anys. En el passat, es va elevar més enllà dels 3.300, també afavorit pel fet que el Barça va disputar dues competicions oficials més –la supercopa d'Europa i el mundial de clubs– per haver guanyat la Champions de la temporada 2014/15. En aquell primer any de Luis Enrique a la banqueta blaugrana, Iniesta va acaronar els 3.000 minuts (2.927). Per tant, ni que completés els quatre partits pendents podria igualar els minuts de les dues campanyes precedents. D'igual manera, aquest any ja no podrà arribar als 40 duels oficials jugats; una xifra que sí va traspassar en els dos anteriors (44 i 42, respectivament). A hores d'ara n'ha disputat 33 dels 55 oficials. Ha estat titular en 21, però en la lliga només en deu ocasions en 35 jornades. Una dada que torna a contrastar respecte a campanyes anteriors.

Obrint el ventall a tota la plantilla blaugrana, el manxec és a hores d'ara el setzè jugador de la plantilla blaugrana més utilitzat en l'actual campionat de lliga. Tot just 1.059 minuts, que el situen darrere de companys com ara André Gomes (1.507) i Denis Suárez (1.170). I és que, més enllà de les absències per lesió, Luis Enrique ha estat especialment acurat a l'hora de dosificar al manxec per evitar qualsevol recaiguda i afavorir que pogués estar al seu millor nivell en les grans cites. De fet, al llarg del curs no ha estalviat elogis quan s'ha referit al capità blaugrana. “És únic o indiscutible. Sempre l'he admirat i valorat”, va manifestar fa poques setmanes. D'igual manera, Iniesta també ha declarat el seu afecte i respecte professional al tècnic asturià.

A punt per al Vila-real