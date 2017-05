“Hi pot haver sorpreses”

La lliga està més viva que mai, i qualsevol ensopegada del Barça la serviria en safata de plata al Madrid. Per això, Luis Enrique va insistir en la dificultat del matx d'avui i dels dos que quedaran per jugar en les dues últimes jornades. “Quan s'acosta el final la pressió es va dividint, i és evident que l'única condició que tenim nosaltres és guanyar tots els partits, i això és el que intentarem fer”, va dir el tècnic blaugrana, que sap, però, que el Barça ha de mirar cap a Madrid: “Si guanyem o no la lliga dependrà primer del que fem nosaltres i, després, del que fan els rivals.” El del Vila-real és el partit més complicat “perquè és el més proper”, tot i que Luis Enrique avisa: “En aquest punt de la temporada, la classificació d'un equip diu poques coses, i en els partits que queden hi poden haver sorpreses.”

L'equip groguet, però, és perillós: “És un dels rivals més difícils de la lliga si tenim en compte els seus números i el que són capaços de fer com a equip.” L'entrenador va dir que han treballat “pensant que serà un partit similar al de la primera volta”, i va destacar “la solidesa defensiva i la seva capacitat de crear perill”, i creu que hauran de “fer una pressió molt alta per poder treure'ls la pilota, ja que no la perden amb facilitat” i va recordar que “els de dalt tenen molt gol”.

Sense comparació