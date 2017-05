S'adhereixen al Pacte Nacional pel Referèndum

El FC Barcelona torna a fer costat a la majoria social de Catalunya i, a través d'un comunicat públic, ahir va anunciar que s'adhereix a la campanya d'adhesions per recollir el suport d'institucions, entitats, electes i particulars, de dins i de fora de Catalunya, per a la celebració d'un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. El club blaugrana, d'aquesta manera, fa costat a una iniciativa que ja té més de 400.000 adhesions entre entitats i particulars. Ahir al matí, els responsables de l'organisme van anunciar que amb motiu de la gran recollida de firmes es col·locarien diversos punts de recollida al Camp Nou i que prop de 200 voluntaris ajudarien a captar adhesions entre els seguidors que anessin al partit entre el Barça i el Vila-real.

El FC Barcelona també s'havia adherit al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i, des que va començar el procés, ha fet costat a les múltiples iniciatives que s'han dut a terme des de la societat civil catalana. Pel Camp Nou, per exemple, va passar la Via Catalana, la cadena humana d'uns 400 quilòmetres que va travessar Catalunya en la Diada del 2013. L'estadi blaugrana també va ser l'escenari del Concert per la Llibertat, que es va celebrar el 29 de juny del 2013 i va estar organitzat per Òmnium Cultural juntament amb altres entitats com l'Assemblea Nacional Catalana o la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes amb l'objectiu de reclamar el dret del poble català i de tots els pobles del món a poder decidir lliurement i democràtica el mateix futur. Hi van assistir uns 90.000 espectadors. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va celebrar que el FC Barcelona fes aquest pas amb una piulada a Twitter. “La democràcia ens agermana.”

El Pacte Nacional pel Referèndum té previst organitzar el 19 de maig un gran acte al Palau de Congressos on explicaran la feina que han estat fent aquests mesos. «Serà un gran acte de difusió de la feina feta fins ara», va explicar Joan Ignasi Elena, portaveu del Pacte. «Volem mostrar com el Pacte Nacional pel Referèndum s'ha convertit en un altaveu de la voluntat popular de resoldre les qüestions essencials a través d'una pràctica de cultura política democràtica», va afegir Itzíar González, coordinadora del Pacte. En l'acte també es farà visible el suport al Referèndum de grans figures de projecció internacional.