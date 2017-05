El Barça no falla contra el Vila-real i manté viva la lluita per la lliga

Amb gols de Neymar, Messi, dos, i Luis Suárez, el Barça s'ha imposat al Vila-real i manté viva la lluita per la lliga amb el Real Madrid. Els blaugrana es mantenen una jornada més com a líders i posen molta pressió al conjunt madridista.

Luis Enrique ha fet jugar l'equip de gala amb un únic canvi. Jordi Alba s'ha quedat a la banqueta i el seu lloc al lateral esquerre l'ha ocupat Digne. El Barça ha començat bé el partit, sens intens en la pressió i intentant moure la pilota amb rapidesa per bellugar la bona defensa del Vila-real, un equip que ha encaixat pocs en la lliga.

Els blaugrana no han gaudit de gaires ocasions en el primer temps tret de un parell de xuts massa creuats de Neymar i Messi. En el minut 20 el Barça s'ha avançat gràcies a una assistència de l'argentí, que el brasiler no ha perdonat. El partit estava sent força igualat i el Vila-real ha avançat les línies fet que els ha permès empatar després que Bakambu trenqués el fora de joc, superés Piqué per velocitat i definís molt bé en el mà a mà amb Ter Stegen. En l'últim minut del primer temps, però, Messi ha tornat a avançar el Barça amb un xut que ha topat en la cama d'un defensa i ha deixat venut Andrés Fernández.

En l'inici de la segona meitat, el Barça ha creat força perill per la banda de Digne però casualment el tercer gol ha arribat després d'una conducció de Sergi Roberto per la banda dreta, que ha assistit Luis Suárez, que amb un xut potent ha superat el porter del Vila-real. Els de Luis Enrique han fet el quart a les acaballes del partit després que Messi transformés un penal a l'estil Panenka després d'unes mans dins de l'àrea de Jaume Costa.