Emotiu homenatge sorpresa a Carles Naval

Trenta anys de servei al Barça, 2.157 partits complint la funció de delegat del primer equip, 57 títols assolits durant aquest intens període, en els quals ha col·laborat des de l'ombra. Registres majúsculs que avalen sobradament l'homenatge que va rebre Carles Naval del club blaugrana ahir just abans que s'iniciés el duel contra el Vila-real. No s'havia anunciat res i, per tant, va ser una bonica sorpresa per al protagonista, que va rebre els aplaudiments de l'estadi com a clar signe d'agraïment a la seva important tasca.

Tot i ser un homenatge breu, va ser suficient per copsar el gran afecte i complicitat que hi ha entre els jugadors i el cos tècnic blaugrana i Carles Naval. Andrés Iniesta, exercint com a capità, va ser l'encarregat d'entregar-li una samarreta del Barça emmarcada i que lluïa el dorsal 30. Sobre la gespa, al costat d'un Naval visiblement emocionat i que es va abraçar a cada jugador, també hi havia els seus familiars més propers.

L'homenatge va anar acompanyat per un vídeo que es va reproduir pels videomarcadors de l'estadi i que va permetre que exjugadors tan simbòlics com Xavi i Puyol el felicitessin públicament, així com també delegats d'altres equips de primera divisió com ara el de l'Espanyol, José María Calzón. “Les persones que esteu al darrere sou tan importants com els jugadors”, expressava Puyol.

Per la seva banda, Luis Enrique va agrair l'oportunitat d'haver disfrutat “del treball i de l'afecte” de Naval, en aquest cas primer com a futbolista i els darrers tres anys com a entrenador. Fins i tot Leo Messi va voler deixar el seu comentari afectuós per al delegat: “Carlitos, felicitats per aquests trenta anys. Tant de bo que en siguin molts més.”