“Neymar sembla que faci ballet, és art”

Luis Enrique estava molt satisfet amb el rendiment del seu equip en el partit d'ahir. El Vila-real mai és un rival fàcil, perquè té jugadors de qualitat i una defensa fèrria. El bon paper dels blaugrana, però, va minimitzar les potencialitats dels de la Plana Baixa. “Si no haguéssim defensat bé, el Vila-real ens hauria fet córrer. L'equip ha estat molt bé amb pilota i sense, pressionant molt bé. I també hem estat efectius”, va assenyalar. El tècnic va tornar a apuntar al desgast al qual van sotmetre el Vila-real en la primera meitat com una de les claus de la victòria: “No hem tingut grans ocasions i potser sí una mica de sort en els gols, però els hem desgastat fent-los córrer sense pilota, i en la segona ho hem aprofitat.” El tècnic asturià va explicar que havien obligat a fer un futbol al Vila-real diferent al que juga: “S'han replegat, i això vol dir que hem estat bé. Normalment, el Vila-real té més la pilota que el seu rival. Hem fet bé les coses i hem estat al nostre nivell.”

De cara als últims partits, Luis Enrique no sap si és millor enfrontar-se amb equips que s'hi estan jugant coses o contra d'altres que no: “Mai se sap què és millor. El fet de jugar-t'hi coses et pot motivar i no jugar-t'hi res potser t'allibera i jugues millor.” El tècnic va tornar a elogiar el paper dels seguidors del Barça: “Significa que fem les coses bé. L'afició ve, disfruta, es diverteix. Estan aquí i per a nosaltres és impagable.”

Excel·lents paraules per al trident –ahir van tornar a marcar tots tres– posant en valor el fet de fer-los conviure dins un mateix equip. “Fa anys hi havia un crac per equip, quan van fitxar Neymar van dir que havent-n'hi dos hi hauria tensió, i ara n'hi ha un tercer. El repte era gran. És una davantera referent, segur que la millor del món. L'hem de disfrutar”, va dir. Elogis ja més individuals per a Neymar, que contra el Vilareal va fer un autèntic partidàs, amb alguns detalls tècnics que van fer al·lucinar el mateix Luis Enrique. “El temps dirà si pot marcar una època. Interpreta el futbol com un art, fa driblatges inversemblants. Ha fet una jugada a la frontal de l'àrea en què no sé què ha fet. S'ha de valorar el que fa, a vegades sembla ballet. És bonic, efectiu i espectacular”, va concloure Luis Enrique, que dilluns fa anys.