El centenar de costum

Durant les darreres tres temporades l'associació entre Messi, Neymar i Luis Suárez ha convertit en un hàbit assolir registres tan espectaculars com traspassar la barrera dels 100 gols. La temporada 2014/15 –quan Suárez va afegir-se a la colla– van ser 122 gols; la 2015/16 133; i en l'actual la xifra s'eleva als 102 després de l'exhibició realitzada ahir contra el Vila-real. De fet, els tres membres del trident van superar el porter groguet, i en el cas de Messi per partida doble. El crac argentí ja acumula ni més ni menys que 51 dianes aquest curs, per les 35 de Suárez i 16 de Neymar. I els queden tres partits (dos de lliga i la final de copa) per anar més enllà.

Precisament la cita d'ahir a l'estadi va ser idònia per observar el potencial ofensiu que acumula el trident blaugrana més enllà de les fredes xifres. Una demostració iniciada per Neymar, l'encarregat d'inaugurar el marcador i de deixar els detalls de màgia que més van impactar el públic. De fet, va signar una de les seves millors actuacions del curs. “Neymar és una excepció en aquests temps quan sembla que la màgia penalitza i que està més ben vist etzibar cops que donar un bon espectacle”, va dir Gerard Piqué tot just després del xiulet final per tal d'elogiar el seu company i a la vegada reivindicar aquest futbol artístic. Una visió compartida per un públic que paga l'entrada per veure fantasies com les que Neymar va realitzar ahir per la banda esquerra, guanyant-se l'ovació de la grada. A banda de l'1-0, el brasiler va tenir claríssimes ocasions d'ampliar el seu compte realitzador contra el que és la seva víctima preferida. Amb el d'ahir ja són nou els gols que ha marcat al Vila-real repartits en les nou vegades que s'ha enfrontat a l'equip groguet (set en la lliga i dos en la copa).

L'exhibició del trident va seguir amb Messi, a punt com sempre per impulsar l'atac blaugrana des de qualsevol racó del camp. Una vegada més va aparèixer en el moment clau per contrarestar l'empat del rival i tornar a avançar el Barça (2-1). Ho va fer mitjançant una d'aquelles accions que tant el caracteritzen: diagonal per la frontal de l'àrea amb la pilota enganxada al peu esquerre fins que troba el forat per etzibar un xut sec i precís. Però Messi és molt i molt més que eficàcia, com es va veure en el 4-1, que va signar des del punt de penal. El millor del món va ser l'encarregat d'executar-lo, i ho va fer mitjançant un xut a l'estil Panenka per tal que la pilota descrivís una paràbola exquisida mentre el porter Andrés Fernández ja estava vençut a terra.

Precisament la jugada del penal va ser conseqüència d'unes mans de Jaume Costa després d'un xut de Luis Suárez. Minuts abans, l'uruguaià s'havia afegit a l'exhibició golejadora del trident fent el 3-1 que evitava nervis d'última hora. Com sempre, va anar de cara a barraca. Un cop va rebre l'assistència de Sergi Roberto per la banda dreta va fer gala del seu instint a l'hora d'encarar el porter i batre'l. Ràpid i implacable, com un bon depredador.