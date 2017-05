El trident ho fa fàcil

Neymar, molt inspirat, també va mostrar diversos detalls de qualitat Iniesta va jugar els 90 minuts i Sergi Roberto va veure la cinquena groga

La lluita per la lliga continua. Ja només queden dues jornades perquè s'acabi el campionat i el Barça es mantindrà líder una setmana més, empatat amb el Madrid, que, això sí, encara té pendent el partit de Balaídos. Cap dels dos va fallar ahir. Els de Luis Enrique, però, a diferència dels blancs, no ho van tenir gens fàcil per superar el seu rival, el Vila-real, que va demostrar per què ocupa places de competició europea i per què ha estat capaç de puntuar en alguns dels camps més complicats de primera divisió. Ara bé, quan el trident blaugrana té un bon dia, com ahir, és molt complicat aturar-lo i impedir que se surti amb la seva. Messi, amb dos gols, Neymar, amb el que va servir per obrir la llauna, i Luis Suárez, amb un altre i un penal provocat –102 gols ja entre els tres cracs aquesta temporada–, van liderar l'equip cap a la cinquena victòria consecutiva en la lliga –des de la derrota a Màlaga, ple de punts–, que tot i la contundència del marcador, va costar força d'aconseguir ja que els groguets van donar guerra fins ben avançada la segona part.

La presència de Digne, en detriment de Jordi Alba, titular en quatre dels últims cinc partits –només no ho va ser contra l'Osasuna, l'últim cop que Luis Enrique va apostar per jugar amb només tres defenses–, va ser l'única sorpresa d'un onze amb Iniesta, ja recuperat de la lesió que li va impedir disputar el derbi. Gairebé l'onze de gala ara mateix, per enfrontar-se a un rival que ja se sabia que no posaria les coses gens fàcils. Haver guanyat al Calderón, i empatat al Bernabéu i al Pizjuán ja feia intuir que el Vila-real es d'aquells equips que no s'arronsa contra els grans i així va ser. I és que el Barça, tot i dominar des de l'inici, va tenir també molts problemes per acabar imposant la seva llei. Els blaugrana recuperaven molt ràpid la pilota i vivien gairebé constantment en camp rival, però va costar que això es traduís en clares ocasions de gol. En gran part, perquè el conjunt groguet, molt ben tancat, no concedia cap facilitat i fins i tot se'l veia còmode defensant i mirant d'aprofitar els errors i les pèrdues del Barça, ahir molt més nombroses del que és habitual.

Una falta a la frontal quan es complien els primers vint minuts va ser la primera oportunitat realment perillosa per al conjunt de Luis Enrique, tot i que el llançament de Messi, molt fluix, no va suposar cap problema per a Andrés. Va ser, però, el preludi del primer gol, que va tenir la participació de tot el trident, en un avanç del que passaria. Suárez va obrir el joc cap a Messi, Mario va desviar la rematada de l'argentí i la pilota va caure a l'altura del punt de penal a Neymar, que només va haver de controlar-la i superar Andrés amb un toc subtil. Encara que només fos per la insistència, un gol merescut per al Barça, però que no va posar les coses gaire més fàcils, ja que el Vila-real va continuar forçant-lo a cometre molts errors. Una pèrdua de Busquets i una posterior indecisió entre Piqué i Ter Stegen van evidenciar les nombroses imprecisions fins llavors dels blaugrana i van permetre als groguets començar a amenaçar la porteria de l'alemany. Fins que superada la primera mitja hora, una passada de Soldado a l'esquena de Piqué va deixar sol davant de Ter Stegen Bakambu, que va fer l'empat superant el porter blaugrana pel pal curt. El gol no va fer altra cosa que fer créixer la incomoditat del Barça, que tot i que hauria pogut tornar a marcar amb una rematada molt forçada de Piqué a passada de Messi, també va estar a punt de veure com el Vila-real feia el segon gol. Afortunadament, Soldado, tot i estar en una molt bona posició, va rematar fora de cap. I quan ja semblava que s'arribaria al descans amb empat, Messi ho va evitar. Una recuperació de Neymar va permetre a l'argentí controlar la pilota a la frontal, superar un parell de rivals per buscar l'espai i provar una rematada que, desviada per Mario, va ser impossible d'aturar per Andrés i va significar el gol número 100 del trident aquesta temporada.

Ja amb només 45 minuts per disputar-se, el Vila-real va decidir assumir els riscos que no havia pres en la primera part. Amb més espais, però, el Barça, que en la primera part havia anat desgastant a poc a poc el rival, se'n va beneficiar, encara que per segellar la feina, va haver de seguir-s'ho treballant. I és que els de la Plana van continuar posant en molts problemes els blaugrana, que continuaven perdent pilotes en zones compromeses. Com més risc i més cansament del rival, però, més facilitats per al trident, que amb Neymar especialment inspirat, acostuma a ser letal en aquestes situacions. Així va ser, ja que van ser ells els que van acabar de decantar la balança. Va ser Luis Suárez, el que faltava per marcar fins llavors, qui va posar distància en el marcador, culminant amb una potent rematada dins l'àrea, i després de retallar Álvaro, un contraatac conduït per Sergi Roberto amb una cavalcada de les seves. Amb encara vint minuts, però, qualsevol ensurt hauria pogut fer perillar el triomf. Va ser també el moment en què Luis Enrique va començar a moure la banqueta. El primer canvi va ser el de Jordi Alba en substitució de Digne i més tard també entrarien Mascherano per Sergi Roberto, amb una groga des del minut 15 i que es perdrà el proper partit a Las Palmas per sanció, i André Gomes per Rakitic. Just després que Neymar perdonés el quart gol en un un contra un amb Andrés, i faltant quinze minuts, Ter Stegen va haver de sortir de l'àrea per frenar una acció de Bakambu i evitar que el Vila-real retallés distàncies. Va ser un avís seriós per no relaxar-se i mirar de sentenciar les coses. No va ser cap impediment perquè Neymar es continués divertint. I d'una acció en què el brasiler, amb un barret sobre la línia de fons, va néixer el definitiu 4-1, amb unes mans de Jaume Costa provocades per Suárez. Messi no només no va fallar des dels onze metres sinó que es va voler lluir i va marcar a l'estil Panenka. 51è gol aquesta temporada i 35è en la lliga per al crac argentí, que té més a prop el Pichichi i també la Bota d'Or i vol aquesta lliga.