Theo Hernández s'escapa i jugarà al Real Madrid

Al Barça se li escapa un dels seus objectius de cara a la temporada que ve. Theo Hernández, el lateral de l'Atlético de Madrid que aquesta temporada està jugant cedit a l'Alavés, finalment ja s'ha decidit i jugarà al Real Madrid. Els esforços del club blaugrana per intentar convèncer el jugador han estat estèrils i no ha pogut canviar la voluntat inicial de Theo Hernández, que era vestir de blanc. El jugador ahir ja va passar el reconeixement mèdic amb el Real Madrid a la clínica Sanitas La Moraleja i, segons el diari As, ja va signar un contracte privat que l'unirà al club presidit per Florentino Pérez les cinc properes temporades.

El Madrid acabarà pagant més dels 24 milions d'euros de la seva clàusula de rescissió, i la suma final es podria aproximar als 30 milions. Una quantitat important, però cal tenir en compte que Theo Hernández només té 19 anys i és una aposta de present i de futur. El Madrid vol que ocupi el lloc de Coentrão i que faci competència a Marcelo, el titular.

El Barça havia pensat en Theo Hernández perquè ocupés la plaça que amb quasi total seguretat deixarà vacant Jérémy Mathieu. Malgrat que la seva posició natural és la de lateral esquerre, els responsables esportius també consideraven que el francès podia actuar com a central esquerrà en alguna ocasió i que seria un bon recanvi tant per a Jordi Alba al lateral com per a Umtiti a l'eix central. La direcció esportiva haurà de seguir rastrejant el mercat de fitxatges a la recerca d'aquest defensa polivalent. La prioritat, però, segueix sent l'altre lateral, el dret, una posició que el Barça no té ben coberta, perquè la intenció de la direcció esportiva és que Sergi Roberto jugui de migcampista el curs vinent.

El principal objectiu en aquesta posició és Bellerín, de l'Arsenal, a qui el Barça ha estat seguint en directe en diversos partits aquesta temporada. L'altra prioritat és el fitxatge d'un migcampista, i no es descarta l'arribada d'un jugador de banda ofensiu, com Deulofeu.