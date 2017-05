La lliga es decidirà diumenge 21 a les 20 h

En la recta final de la lliga, tots els detalls són importants, i cada cop van quedant menys coses per decidir. Ahir es va saber l'horari de l'última jornada, que serà la que, si no hi ha una gran sorpresa, decidirà el campionat. El Barça, el Madrid, l'Eibar i el Màlaga seran els últims equips a actuar en la lliga 2016/17, el diumenge 21 de maig a partir de les 20 h. Aquests enfrontaments –Barça-Eibar i Màlaga-Madrid– seran els que decidiran si el Barça encadena la seva tercera lliga o si el Madrid recupera la corona.

Abans hi haurà un partit per al Barça i dos per al Real Madrid: els de Luis Enrique visiten Las Palmas a la mateixa hora que els de Zidane reben el Sevilla –diumenge, a les 20 h–, i a més els blancs jugaran dimecres 17 de maig a les 21 h el partit ajornat contra el Celta, matx corresponent a la jornada 21 del primer cap de setmana de febrer, però que no es va poder disputar perquè va volar una coberta de l'estadi de Balaídos a causa del mal temps.

Europa, a les 16.45 h