Busquets, l'únic que no ha marcat

Després que Mascherano s'estrenés com a golejador blaugrana en el partit de lliga contra l'Osasuna, només falta per marcar Sergio Busquets perquè tots els jugadors de camp de la primera plantilla del FC Barcelona hagin vist porteria aquesta temporada, una distribució golejadora que sobta molt en un equip que depèn tant de Leo Messi i de Luis Suárez a l'hora de batre les porteries rivals. L'argentí ha fet 54 dels 160 gols oficials del Barça –més d'una tercera part–, mentre que l'uruguaià n'ha marcat 35. Malgrat això, i amb Neymar per sota dels seus darrers registres (16), tots els futbolistes han anat contribuint, de mica en mica, al bagatge ofensiu de l'equip, i amb algun gol tan important com el que va fer Sergi Roberto contra el PSG, l'únic que ha marcat el reusenc aquesta temporada, però que ja forma part de la història del FC Barcelona. A banda de Sergi Roberto, jugadors com ara Iniesta, Digne, Umtiti i Mascherano també han fet una única diana, mentre que Vidal n'ha marcat dos. Davant d'ells se situen Denis Suárez, André Gomes i Piqué, amb tres; Alcácer i Rafinha, amb set; Rakitic, amb vuit, i Arda Turan, amb tretze. A banda de Busquets, altres jugadors que encara no han vist porteria en la lliga són Digne (va marcar en la copa del Rei, contra l'Hèrcules), Iniesta (va fer el seu gol en la Champions) i Sergi Roberto.

Dos anys i mig sense gols