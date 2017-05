La piconadora d'Europa

Vuit gols. Aquest és el nombre de dianes que ha de marcar el Barça en les dues darreres jornades de lliga, contra Las Palmas i l'Eibar, per superar el millor registre històric de l'equip en el campionat de la regularitat (115 gols), assolit pel Barça de Tito Vilanova la temporada 2012/13. I és que el conjunt de Luis Enrique, després del 4-1 de dissabte contra el Vila-real, ja n'ha marcat 108 en aquesta lliga, el cinquè millor registre de l'equip en tota la història, dada que el certifica com la gran piconadora de tot Europa, a anys llum de la resta d'equips del continent. El segon màxim golejador entre les grans lligues és el sorprenent Mònaco, que, quan falten tres jornades per acabar la seva lliga, ha fet 98 dianes, mentre que el tercer és el Real Madrid, amb 96, i també amb tres jornades per disputar. I la resta ja queden molt lluny, amb el Feyenoord (83), el Nàpols (81) i el Bayern de Munic (80) com a principals perseguidors. I és que les estadístiques golejadores del Barça són esfereïdores, amb una mitjana de 3 dianes per enfrontament i 14 jornades havent fet quatre gols o més, amb resultats d'escàndol com els assolits contra el Betis (6-2), l'Alavés (0-6), l'Sporting de Gijón (6-1) i l'Osasuna (7-1). El problema, però, ha estat l'enorme irregularitat de l'equip de Luis Enrique, que ha combinat grans resultats amb partits en què només ha fet un gol (9) o cap (2), fet que, unit a la seva escassa fiabilitat defensiva, l'ha dut a deixar-se massa punts pel camí. Perquè el Barça només ha estat capaç de guanyar per 0-1 o 1-0 dos partits, contra l'Athletic Club i el Granada, mentre que la resta d'enfrontaments en què no ha passat d'un gol han acabat amb empat o amb derrota. Els blaugrana, de fet, han acumulat cinc 1-1 i un 0-0, 12 punts perduts vitals en la lluita per la lliga.

I, és clar, els grans protagonistes dels excel·lents números golejadors del Barça actual són Leo Messi i Luis Suárez, autors de 35 i de 27 dianes, respectivament, fet que significa que entre tots dos han marcat el 57,4% de les dianes de l'equip blaugrana en la lliga. Molt per darrere d'ells queden els següents, que són Neymar (10), Rakitic (8), Paco Alcácer (6) i Rafinha (6). Aquesta disparitat xoca amb la distribució dels gols del Mònaco i del Real Madrid. En els primers, el màxim golejador, Falcao, només ha fet 19 dianes en la lliga francesa, però a canvi hi ha set futbolistes amb vuit dianes o més. I el mateix succeeix amb el Madrid, en què enguany Cristiano Ronaldo ha vist molt disminuïts els seus registres golejadors, ja que només ha marcat 20 dianes en la lliga, una carència que a l'equip de Zinedine Zidane han suplert entre Morata (15), Isco (10), Benzema (9), James Rodríguez (8), Gareth Bale (7) i Sergio Ramos (7).

I va aparèixer Messi