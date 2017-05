Assaig general a Las Palmas

Al Barça li queden tres partits oficials per tancar la temporada i en dos no podrà disposar de Sergi Roberto. El reusenc compleix cicle de targetes diumenge coincidint amb la visita a l'Estadio de Gran Canaria per enfrontar-se amb Las Palmas, i també es perdrà la final de copa contra l'Alavés –27 de maig al Vicente Calderón– a causa de l'expulsió per doble groga en la tornada de les semifinals contra l'Atlético. Una absència sensible, i encara més tenint en compte els maldecaps que ha provocat el lateral dret al llarg de la temporada blaugrana.

Amb Aleix Vidal recuperant-se de la greu lesió de turmell dret que es va fer a mitjan febrer, la reconversió de Javier Mascherano com a lateral dret torna a aparèixer com l'alternativa que se li planteja a Luis Enrique. La polivalència del futbolista argentí ho propicia. Per tant, el duel a Las Palmas apareix com un assaig previ a la final de copa.

No serà pas la primera vegada que Masche ha d'actuar com a lateral dret a pesar de no ser un especialista. Sense anar més lluny, dissabte passat, coincidint amb la visita del Vila-real al Camp Nou, ja va ocupar la posició quan va substituir Sergi Roberto durant l'últim quart d'hora de partit. També s'ha desplaçat a la dreta en les diverses ocasions que Luis Enrique ha optat per formar una rereguarda de tres homes –fins a set cops en la lliga 2016/17–, però com a titular en una línia formada per quatre defenses només ho ha fet un parell de vegades al llarg del curs present, amb sensacions ben diferents.

La primera va coincidir amb la visita del Manchester City al Camp Nou corresponent a la fase de grups de la Champions (19 d'octubre). Aquell dia Sergi Roberto, encara ranquejant d'una lesió muscular a la cama dreta, no va entrar en la convocatòria i Mascherano va ser el relleu escollit. Una aposta que va sortir bé, tal com reflecteix la contundent victòria per 4-0 favorable als blaugrana. L'argentí, a pesar de veure's les cares amb un futbolista desequilibrant com Nolito, va signar una actuació brillant. De fet, va ser juntament amb Sergio Busquets el jugador que més recuperacions va acumular (9).

Per contra, gairebé sis mesos després d'aquella visita del City, les sensacions van ser ben diferents. En el recent Màlaga-Barça de fa un mes (8 d'abril), Luis Enrique tornava a apostar pel 4-3-3 situant des de l'inici Mascherano al lateral dret. L'equip, però, no va digerir bé els diversos canvis plantejats pel tècnic asturià, que va haver de rectificar a la mitja part. Entre altres moviments, Mascherano va tornar a l'eix de la defensa, mentre que Sergi Roberto i Iniesta van entrar després del descans, però no van poder evitar una dolorosa derrota per 2-0. Un cop duríssim a les aspiracions blaugrana al títol de lliga.

Quan falten dues jornades per acabar el campionat, la situació torna a reclamar la reconversió de Mascherano com a lateral dret de cara a diumenge. Luis Enrique ha mantingut el 4-3-3 en els últims partits, i tot indica que mantindrà aquest dibuix fins al final de la temporada. Per tant, el compromís a Las Palmas s'entreveu com un nou test per a l'argentí, pensant també en la final de copa. Un últim assaig al lateral i contra un rival que destaca pel seu futbol ofensiu.