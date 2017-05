Mal ambient a Las Palmas abans de rebre el Barça

El Barça visita diumenge Las Palmas per enfrontar-se amb un equip que no passa el millor moment i que viu una guerra entre l'entrenador, Quique Setién, i la junta directiva. El conjunt canari ha passat de ser un grup admirat i revelació en la primera volta, a sumar només quatre victòries i un empat en la segona, un equip que s'ha deixat anar des que Setién va anunciar que deixaria la banqueta aquest estiu. El divorci entre el tècnic cantàbric i el president de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, s'ha fet evident en les últimes hores. “Quan va dir que no continuaria, en aquell moment, l'hauria d'haver fet fora, i no ens hauria passat això. Ho hem aguantat tot, hem callat i ho hem permès tot i així continuarem fins al final. Tot això li he dit a ell a la cara”, deia Ramírez en una entrevista a la televisió local Mírame TV. El president del club canari va explicar que la relació entre Setién i la direcció esportiva és dolenta després que el tècnic digués que “tot i no tenir ofertes, no entrenaria Las Palmas.”

Ramírez va confirmar que no obriran un expedient a Setién per haver-se absentat sense permís del club de l'esmorzar amb la plantilla després del partit contra l'Sporting “perquè ha demanat disculpes, però va ser dur amb la tasca del tècnic en els últims mesos. “Hem passat de ser l'equip revelació a ser l'equip decepció. Hem perdut uns 3 milions d'euros en les últimes setmanes”, va dir Ramírez en referència a la pèrdua de llocs en la classificació, al contracte de televisió per a la temporada vinent i al taquillatge que tenien previst fer diumenge vinent en el partit contra el Barça.

El president de Las Palmas va explicar que Setién li va demanar coses impossibles quan van negociar la seva continuïtat al club. “Va demanar un salari d'equip d'Europa League i 6 o 7 milions cada any per fitxar jugadors. També volia tenir l'última paraula pel que fa a les altes i les baixes de la plantilla. Aquesta no és la filosofia del club. Ningú dirà a l'entrenador qui ha de jugar, però ell no s'ha de ficar en l'organització del club”, va dir Ramírez, que va revelar que el proper entrenador serà espanyol i que ara està entrenant.