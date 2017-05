La porta oberta

Es guanyi o no la lliga, la direcció esportiva del FC Barcelona té molt clar que hi ha alguns jugadors que no tenen cabuda en el projecte de la temporada vinent, que tindrà una de les principals novetats a la banqueta. Futbolistes que ja han complert el seu cicle al club, que no tenen gaire res més a oferir i que no han donat el rendiment esperat tenint en compte les expectatives. Intransferibles a l'equip blaugrana hi ha la columna vertebral, el trident i alguns jugadors de futur com Sergi Roberto i André Gomes.

Hi ha dos jugadors que el Barça té molt clar que sí que posaran en el mercat. Són Arda Turan i Jérémy Mathieu. Els dos futbolistes van ser peticions expresses de Luis Enrique i el seu adeu deixarà de ser un cordó de seguretat davant les intencions del club. És evident que el protagonisme de tots dos ha anat disminuint amb el pas dels partits aquesta temporada i no s'entreveu que si es queden el seu rendiment pugui millorar substancialment. Perquè, d'oportunitats, n'han tingut de sobres i no han acabat mai de convèncer. No se'ls veu en un nou projecte que ha d'il·lusionar la gent blaugrana.

El jugador turc ha estat una decepció al Barça. Va arribar l'estiu del 2015 procedent de l'Atlético de Madrid després que la comissió gestora que en aquells moments gestionava el Barça finalment acceptés tancar l'operació malgrat les reticències del president, Ramon Adell. En aquell clima electoral, tots els precandidats van criticar la incorporació, però no per la seva qualitat –veien en Arda Turan un jugador indiscutible i, a més, era una petició de l'entrenador–, sinó perquè entenien que era utilitzat com una arma electoral per la candidatura de Bartomeu.

Turan va venir acceptant perdre's el primer tram de la temporada per culpa de la sanció de la FIFA. Quan va poder tornar a jugar, però, el seu rendiment va distar molt del que havia ofert a l'Atlético de Madrid, encara que com a factors al seu favor hi havia el mig any d'inactivitat i la pròpia dificultat d'adaptar-se a un estil de joc, el del Barça, molt específic. En la temporada 2015/16, va participar en 18 partits de lliga –9 com a titular– i va marcar dos gols. En la copa del Rei va jugar quatre 4 i en la Champions, 3. Aquest curs, les seves xifres han millorat, però el joc tampoc ha estat convincent: d'una banda, 18 partits –14 com a titular– i 3 gols en la lliga i, de l'altra, en la Champions ha fet 4 gols en 5 partits, els mateixos que en la copa del Rei. Luis Enrique l'ha utilitzat sobretot com a davanter per la banda esquerra en absència de Neymar, perquè quan li ha tocat jugar d'interior ha patit molt més.

El Barça també el posa en el mercat perquè Arda Turan és un dels pocs transferibles que encara té bona premsa i creu pot treure una quantitat acceptable pel seu traspàs. Per ell van pagar 34 milions d'euros i es confia que puguin recuperar bona part de la inversió si es concreten algunes de les ofertes que el turc ha rebut en els últims temps. Oficialment, ningú ha presentat una proposta al Barça, però estan convençuts que arribaran. Per Turan s'han interessat equips de la lliga xinesa, que estan pagant autèntiques fortunes, i també de la lliga anglesa.

El cas de Jérémy Mathieu encara és més clar. De fet, podria ser una de les primeres baixes de la plantilla, exceptuant la de Masip, a qui no renovaran. El defensa francès no juga des de la desfeta contra la Juventus a Torí, on va ser un dels principals assenyalats. La seva presència a l'equip i el seu rendiment han anat clarament a la baixa, com demostren les xifres: 28 partits de lliga en el seu primer any, 21 en el segon i només 13 aquest curs. A més, ha tingut problemes físics. Als 33 anys, el Barça és plenament conscient que no podrà recuperar res dels 20 milions que va pagar per ell al València i que molt possiblement li haurà de donar la carta de llibertat. Això sí, s'estalviarà una fitxa bastant elevada tenint en compte que es tracta d'un suplent.